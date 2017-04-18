Овечкин дает дорогу молодым

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«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 ОТ (счет в серии 2−1).

Потерпев поражение во втором матче серии, «Вашингтон» утратил преимущество своей площадки над «Торонто». Впрочем, капитан команды Александр Овечкин вполне адекватно отметил, что никто не говорил о победе в четырех поединках.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 18.04.2017, 2:00 4:3 ОТ Торонто Мэйпл Ливз Вашингтон Кэпиталз

Серия «Кэпиталз» с «Мэйпл Лифс» изначально ожидалась очень веселой и яркой и пока она полностью оправдывает ожидания. Постоянный накал, камбэки и овертаймы — все это было в столице США и переехало вместе с командами в Канаду.

А вот защитник «Кэпс» Карл Алзнер, до того отыгравший подряд 540 матчей в регулярных чемпионатах и 59 в плей-офф, был вынужден пропустить третью игру серии из-за повреждения «верхней части тела».

Но и без него «столичные» начали сверхуверенно и к исходу пятой минуты уже вели со счетом 2:0 после голов Никласа Бэкстрема и Александра Овечкина, которому ассистировал тот же шведский центрфорвард.

Американский первый номер летнего драфта Остон Мэттьюз ответил на это еще до первого перерыва первым голом в плей-офф в карьере.

В этой серии преимущество в одну-две шайбы вообще не имеет никакого значения, и «Вашингтон», прекрасно понимая это, пошел вперед, и в начале второго периода Евгений Кузнецов добил с острого угла шайбу в сетку ворот хозяев, забив свой первый гол в нынешнем плей-офф.

Однако чем больше продолжался матч, тем очевиднее становилось преимущество очень молодой команды Майка Бэбкока в скорости, и победители двух последних регулярных чемпионатов за «кленовыми листьями» периодически категорически не успевали.

Еще до конца второго периода паритет на табло был восстановлен, когда Назем Кадри исполнил великолепный кистевой бросок через трафик, а Вильям Нюландер красиво разобрался на пятаке после скоростного дриблинга через всю вашингтонскую половину поля в исполнении Мэттьюса. Для шведского таланта этот гол тоже стал первым в плей-офф в карьере.

В третьем периоде игра «Вашингтона» представляла собой жалкое зрелище (всего 3 броска против 9 у хозяев), но кое-как подопечные Барри Троца дотянули до овертайма.

Однако в самом конце основного времени Ларс Эллер нарушил правила против еще одного скоростного новичка «Мэйпл Лифс» Зака Хаймана, и это удаление оказалось роковым.

В дополнительном периоде «Кэпс» плотно стояли в меньшинстве, но не дотянули каких-то семи секунд до появления Эллера, когда Тайлер Бозак удачно подставил клюшку под передачу вперед от Кадри.

Интересно, что в последний раз три первые матча серии плей-офф с участием «Торонто» завершались овертаймами в 1951 году. Тогда, кстати, «кленовые листья» выиграли в итоге Кубок Стэнли.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 18.04.2017, 4:30 3:2 ОТ Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхокс

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ (счет в серии — 0−3).

Потерпев два поражения в домашних матчах от известного неудачника кубковых поединков «Нэшвилла» хоккеисты «Чикаго» прибыли в Теннеси с твердым намерением перевернуть серию.

Особенно старателен в этом желании был лидер атак «Блэкхоукс» Патрик Кейн, совершивший 12 попыток броска в третьем матче серии и 9 раз попавший в створ.

Один из бросков Кейна достиг цели в середине второго периода в большинстве, причем к тому моменту «черные ястребы» и так уже вели после выстрела Денниса Расмуссена.

При этом по игре хозяева смотрелись сильнее выигравшей трижды за последние восемь лет Кубок Стэнли команды. Тот факт, что дважды чикагцы на этой дороге проходили как раз «Нэшвилл», только раззадоривал «Предаторз».

Не в последнюю очередь перевес «хищников» обеспечивала доминация на точках вбрасывания, где, например, Артем Анисимов у «Чикаго» выиграл только две дуэли за всю игру из 17-ти.

Камбэк «Нэшвиллу» удалось устроить в третьем периоде, и его героем стал Филип Форсберг, до того выступавший в этой серии только в роли диспетчера, а тут забросивший сразу две шайбы.

«Нэшвилл» еще никогда не вел в своей истории в сериях плей-офф со счетом 3−0 по матчам, а еще во всех трех играх в кубковых противостояниях с «Чикаго», завершавшихся овертаймами, раньше побеждали подопечные Джоэла Кенневилля.

Но все когда-то бывает в первый раз, и эта игра стала как раз такой. За три с небольшим минуты до конца первого овертайма гости безответственно и инертно сыграли в собственной зоне, и Джеймс Нил вывел на пятак перед воротами Кори Кроуфорда Кевина Фиалу, который и разобрался с голкипером, нанеся 49-й бросок «Предс» в матче (у «Чикаго» 36).

Матч обернулся провалом для российских нападающих «Блэкхоукс» Артема Анисимова (-1) и Артемия Панарина (-2), которых теперь лишь одно поражение отделяет от возможности поехать на чемпионат мира.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 18.04.2017, 2:00 3:4 ОТ Бостон Брюинз Оттава Сенаторз

«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз» — 3:4 ОТ (счет в серии — 1−2).

Когда «Бостон» выиграл первый же матч серии в Оттаве, показалось, что эту команду будет уже не остановить — слишком она хорошо провела концовку регулярного сезона.

Так что на второй план ушло преимущество «Сенаторз» в матче по игре, а тот факт, что «Оттава» выиграла все четыре встречи у «Бостона» в регулярном чемпионате, и вовсе как-то подзабылся.

А зря. «Оттава» смогла устроить камбэк в тяжелейшем втором матче серии, выиграв его в овертайме, после чего блестяще начала и первую выездную игру.

Уже на 24-й минуте матча в Бостоне на табло горел счет 3:0 в пользу «сенаторов», и песня хозяев казалась спетой.

Впрочем, в НХЛ этот игровой день был днем камбэков, и «Брюинз», у которых в этой серии уже 11 человек провели свои дебютные матчи в плей-офф сильнейшей лиги мира, смогли отыграться еще до второго перерыва.

Начал камбэк как раз дебютант Ноэль Аккьяри, пропустивший канадскую часть противостояния из-за травмы, а Дэвид Бэйкс и Давид Пастрняк продолжили «медвежье» дело.

Роковым для «Бостона», как и во втором матче, опять оказалось меньшинство в овертайме. На этот раз удалился Райлли Нэш, а «Оттава» разыграла все просто великолепно.

Демонстрирующий космический хоккей капитан «сенаторов» Эрик Карлссон здорово вышел в своей зоне из-под прессинга, неспешно докатил до синей линии, а потом сделал пас под чужую синюю на открывшегося Бобби Райана.

Тот обыгрался на пятаке с Кайлом Террисом и заставил Тукку Раска капитулировать в четвертый раз в матче, принеся гостям победу и вернув им преимущество своей площадки.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 18.04.2017, 5:00 4:5 ОТ Калгари Флэймз Анахайм Дакс

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 4:5 ОТ (счет в серии — 0−3).

А вот «Анахайм», выигравший оба домашних матча в серии с «Калгари», свой суперкамбэк увенчал победой.

«Флэймз» не помогли ни родные стены, ни великолепная реализация большинстве (3 из 5), ни отсутствие собственных удалений, ни счет 4:1, державшийся до последней минуты второго периода.

Главным героем камбэка «Дакс» стал молодой защитник Ши Теодор, оформивший дубль благодаря второй шайбе своей команды в матче и позднему эквалайзеру.

Ну, а в овертайме успех «уткам» принес неказистый бросок Кори Перри низом от борта, которому предшествовала отменная борьба всей его тройки нападения, куда также входят Нэйт Томпсон и Рикард Ракелль, в чужой зоне.