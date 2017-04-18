Овечкин: «Вашингтону» стоит упростить игру в серии против «Торонто»
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Вашингтону» необходимо улучшить контроль шайбы и упростить игру в серии первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто», чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд Кубка Стэнли. Такое мнение высказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, чьи слова приводит CSN.
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«Вашингтон» в ночь на вторник проиграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:4 и теперь уступает в серии со счетом 1−2.
«Мы проигрываем в серии, но это еще не все, — сказал Овечкин. — Я думаю, мы могли выиграть этот матч, но совершили пару ошибок, была пара неудачных отскоков. У нас было несколько возможностей забросить шайбу, но я совершил ошибку, когда у меня был такой шанс. Нам нужно лучше контролировать шайбу, управлять игрой, сконцентрироваться на ней и упростить ее».
Следующий матч состоится 20 апреля в Торонто.
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