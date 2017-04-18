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18 апреля 2017, 9:31 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин: «Вашингтону» стоит упростить игру в серии против «Торонто»

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Вашингтону» необходимо улучшить контроль шайбы и упростить игру в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто», чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд Кубка Стэнли. Такое мнение высказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, чьи слова приводит CSN.

<em>МОСКВА 18 апреля. /ТАСС/. </em>Вашингтону необходимо улучшить контроль шайбы и упростить игру в серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) против Торонто чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Такое мнение высказал капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> чьи слова приводит CSN. Увеличить
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«Вашингтон» в ночь на вторник проиграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:4 и теперь уступает в серии со счетом 1−2.

«Мы проигрываем в серии, но это еще не все, — сказал Овечкин. — Я думаю, мы могли выиграть этот матч, но совершили пару ошибок, была пара неудачных отскоков. У нас было несколько возможностей забросить шайбу, но я совершил ошибку, когда у меня был такой шанс. Нам нужно лучше контролировать шайбу, управлять игрой, сконцентрироваться на ней и упростить ее».

Следующий матч состоится 20 апреля в Торонто.

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