Овечкин: «Вашингтону» стоит упростить игру в серии против «Торонто»

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«Вашингтон» в ночь на вторник проиграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:4 и теперь уступает в серии со счетом 1−2.

«Мы проигрываем в серии, но это еще не все, — сказал Овечкин. — Я думаю, мы могли выиграть этот матч, но совершили пару ошибок, была пара неудачных отскоков. У нас было несколько возможностей забросить шайбу, но я совершил ошибку, когда у меня был такой шанс. Нам нужно лучше контролировать шайбу, управлять игрой, сконцентрироваться на ней и упростить ее».

Следующий матч состоится 20 апреля в Торонто.