Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит остаток плей-офф НХЛ из-за сломанной скулы

Третий матч серии прошел в Коламбусе в воскресенье и завершился победой гостей в овертайме со счетом 5:4. Шайба попала Веренски в лицо после броска Фила Кессела в втором периоде. В этот момент хоккеисты «Питтсбурга» находились в зоне соперника, пока Веренски с трудом покидал лед, комбинация «пингвинов» продолжалась и в итоге завершилась голом Брайана Раста.

19-летний защитник вышел на пару смен в третьем периоде, однако из-за заплывшего правого глаза он был вынужден провести остаток матча на скамейке.