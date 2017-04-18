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18 апреля 2017, 8:41 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит остаток плей-офф НХЛ из-за сломанной скулы

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Защитник «Коламбуса» Зак Веренски пропустит остаток плей-офф НХЛ из-за перелома скулы, который он получил в третьем матче серии первого раунда с «Питтсбургом», сообщает ESPN.

Третий матч серии прошел в Коламбусе в воскресенье и завершился победой гостей в овертайме со счетом 5:4. Шайба попала Веренски в лицо после броска Фила Кессела в втором периоде. В этот момент хоккеисты «Питтсбурга» находились в зоне соперника, пока Веренски с трудом покидал лед, комбинация «пингвинов» продолжалась и в итоге завершилась голом Брайана Раста.

19-летний защитник вышел на пару смен в третьем периоде, однако из-за заплывшего правого глаза он был вынужден провести остаток матча на скамейке.

В регулярном сезоне Веренски в 78 матчах набрал 47 очков (11 шайб и 36 передач). В плей-офф в трех матчах он забросил одну шайбу. В начале апреля Веренски не по своей воле стал причиной массовой драки с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин впечатал Веренски в борт в одном из игровых эпизодов матча, это не понравилось нападающему «Блю Джекетс» Джошу Андерсону, словесная перепалка быстро переросла в драку, участие в которой в той или иной степени приняли все игроки на льду, кроме вратарей.

Коламбус Блю Джэкетс
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