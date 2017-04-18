Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит остаток плей-офф НХЛ из-за сломанной скулы
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Защитник «Коламбуса» Зак Веренски пропустит остаток плей-офф НХЛ из-за перелома скулы, который он получил в третьем матче серии первого раунда с «Питтсбургом», сообщает ESPN.
Третий матч серии прошел в Коламбусе в воскресенье и завершился победой гостей в овертайме со счетом 5:4. Шайба попала Веренски в лицо после броска Фила Кессела в втором периоде. В этот момент хоккеисты «Питтсбурга» находились в зоне соперника, пока Веренски с трудом покидал лед, комбинация «пингвинов» продолжалась и в итоге завершилась голом Брайана Раста.
19-летний защитник вышел на пару смен в третьем периоде, однако
В регулярном сезоне Веренски в 78 матчах набрал 47 очков (11 шайб и 36 передач). В
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