«Анахайм» обыграл «Калгари» в овертайме третьего матча серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» в гостях со счетом 5:4 в овертайме победил «Калгари» в третьем матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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У «Калгари» отличились Шон Монахан (3-я минута), Крис Верстиг (10), Майкл Стоун (25) и Сэм Беннет (29). У «Анахайма» голы забили Ник Ричи (16), Ши Теодор (40, 56), Нейт Томпсон (42).
Решающую шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Кори Перри.
«Анахайм» лидирует в серии со счетом 3−0. Следующий матч команды проведут 20 апреля в Калгари.
|18.04.2017 05:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
|Калгари Флэймз
|4:5 ОТ
|Анахайм Дакс
|(2:1, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
|Глен Гулутзан
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Брайан Эллиотт
|Джон Гибсон 28:33 (Дж. Бернье 28:33)
|1-й период
|Ник Ритчи
|01:47
|02:10
|Шон Монахэн (Т. Брауэр, Дж. Годро)
|Корбиниан Хольцер
|04:27
|Хампус Линдхольм
|08:16
|09:18
|Крис Верстиг (Ш. Монахэн, Ти.Дж. Броди)
|Ник Ритчи (Х. Линдхольм, А. Верметт)
|15:33
|2-й период
|24:34
|Майкл Стоун (Ти.Дж. Броди, М. Баклунд)
|Корбиниан Хольцер
|27:13
|28:33
|Сэм Беннетт (М. Джиордано, М. Баклунд)
|Эндрю Кольяно
|32:41
|Ши Теодор (Р. Ракелль, К. Бекса)
|39:11
|3-й период
|Нэйт Томпсон (Х. Линдхольм, К. Перри)
|51:14
|53:15
|Майкл Ферланд
|Корбиниан Хольцер
|53:15
|Ши Теодор (К. Бекса, Н. Томпсон)
|55:39
|Овертайм
|Кори Перри (Р. Ракелль, Н. Томпсон)
|61:30
Статистика
|2
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Перри (Анахайм Дакс), К. Бекса (Анахайм Дакс), С. Беннетт (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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