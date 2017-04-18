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18 апреля 2017, 8:40 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» обыграл «Калгари» в овертайме третьего матча серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» в гостях со счетом 5:4 в овертайме победил «Калгари» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 5:4 автором победной шайбы стал Кори Перри. Увеличить
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У «Калгари» отличились Шон Монахан (3-я минута), Крис Верстиг (10), Майкл Стоун (25) и Сэм Беннет (29). У «Анахайма» голы забили Ник Ричи (16), Ши Теодор (40, 56), Нейт Томпсон (42).

Решающую шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Кори Перри.

«Анахайм» лидирует в серии со счетом 3−0. Следующий матч команды проведут 20 апреля в Калгари.

18.04.2017 05:00 Плей-офф: 1/8 финала Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
Калгари Флэймз 4:5 ОТ Анахайм Дакс
(2:1, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
Глен Гулутзан Рэнди Карлайл
Вратари
Брайан Эллиотт Джон Гибсон 28:33 (Дж. Бернье 28:33)
1-й период
Ник Ритчи 01:47
02:10 Шон Монахэн (Т. Брауэр, Дж. Годро)
Корбиниан Хольцер 04:27
Хампус Линдхольм 08:16
09:18 Крис Верстиг (Ш. Монахэн, Ти.Дж. Броди)
Ник Ритчи (Х. Линдхольм, А. Верметт) 15:33
2-й период
24:34 Майкл Стоун (Ти.Дж. Броди, М. Баклунд)
Корбиниан Хольцер 27:13
28:33 Сэм Беннетт (М. Джиордано, М. Баклунд)
Эндрю Кольяно 32:41
Ши Теодор (Р. Ракелль, К. Бекса) 39:11
3-й период
Нэйт Томпсон (Х. Линдхольм, К. Перри) 51:14
53:15 Майкл Ферланд
Корбиниан Хольцер 53:15
Ши Теодор (К. Бекса, Н. Томпсон) 55:39
Овертайм
Кори Перри (Р. Ракелль, Н. Томпсон) 61:30
Статистика
2 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Перри (Анахайм Дакс), К. Бекса (Анахайм Дакс), С. Беннетт (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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