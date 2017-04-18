«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» третий матч стартовой серии плей-офф НХЛ

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В составе «Чикаго» шайбы забросили Деннис Расмуссен (22-я минута) и Патрик Кейн (12). У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (45, 55).

Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма. Он был признан первой звездой встречи.

Российские нападающие «Чикаго» Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отметиться результативными действиями.