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18 апреля 2017, 8:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» третий матч стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3 в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нэшвилле.

Победу Нэшвиллу в овертайме принес точный бросок Кевина Фиалы. Увеличить
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В составе «Чикаго» шайбы забросили Деннис Расмуссен (22-я минута) и Патрик Кейн (12). У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (45, 55).

Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма. Он был признан первой звездой встречи.

Российские нападающие «Чикаго» Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отметиться результативными действиями.

«Нэшвилл» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между этими командами пройдет в Нэшвилле в ночь на пятницу.

18.04.2017 04:30 Плей-офф: 1/8 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 3:2 ОТ Чикаго Блэкхокс
(0:0, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Джоэль Кенневилль
Вратари
Пекка Ринне Кори Кроуфорд
1-й период
Маркус Крюгер 08:22
2-й период
Деннис Расмуссен (М. Крюгер, Р. Паник) 21:05
23:30
30:16 Райан Эллис
Патрик Кейн (Д. Кит, Дж. Тэйвз) 31:15
31:38 Роман Йоси
35:42 Филип Форсберг
Никлас Яльмарссон 35:42
3-й период
44:24 Филип Форсберг (В. Арвидссон)
54:08 Филип Форсберг (Р. Эллис, Р. Джохансен)
Овертайм
60:44 Пи. Кей. Суббан
Мариан Хосса 60:44
76:44 Кевин Фиала (Дж. Нил, К. Ярнкрок)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Фиала (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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