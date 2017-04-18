«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» третий матч стартовой серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3 в овертайме третьего матча первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нэшвилле.
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В составе «Чикаго» шайбы забросили Деннис Расмуссен (22-я минута) и Патрик Кейн (12). У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (45, 55).
Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма. Он был признан первой звездой встречи.
Российские нападающие «Чикаго» Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отметиться результативными действиями.
«Нэшвилл» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая встреча стартового раунда
|18.04.2017 04:30
|Плей-офф: 1/8 финала
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|3:2 ОТ
|Чикаго Блэкхокс
|(0:0, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джоэль Кенневилль
Вратари
|Пекка Ринне
|Кори Кроуфорд
|1-й период
|Маркус Крюгер
|08:22
|2-й период
|Деннис Расмуссен (М. Крюгер, Р. Паник)
|21:05
|23:30
|30:16
|Райан Эллис
|Патрик Кейн (Д. Кит, Дж. Тэйвз)
|31:15
|31:38
|Роман Йоси
|35:42
|Филип Форсберг
|Никлас Яльмарссон
|35:42
|3-й период
|44:24
|Филип Форсберг (В. Арвидссон)
|54:08
|Филип Форсберг (Р. Эллис, Р. Джохансен)
|Овертайм
|60:44
|Пи. Кей. Суббан
|Мариан Хосса
|60:44
|76:44
|Кевин Фиала (Дж. Нил, К. Ярнкрок)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Фиала (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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