«Оттава» победила «Бостон» и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Оттава» победила «Бостон» со счетом 4:3 в овертайме третьего матча первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Бостоне.
В составе «Бостона» шайбы забросили Ноэль Аксиари (27-я минута), Дэвид Бэкес (27) и Давид Пастрняк (34). У «Оттавы» отличились Майк Хоффман (8, 24), Деррик Брассар (8) и Бобби Райан, забросивший победную шайбу на 6-й минуте овертайма.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Оттавы».
Четвертая игра между командами состоится в ночь на четверг на домашней арене «Брюинз».
|18.04.2017 02:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|3:4 ОТ
|Оттава Сенаторз
|(0:2, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Ги Буше
Вратари
|Туукка Раск
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|02:27
|Дэвид Бэкес
|Майк I Хоффман (З. Смит, Э. Карлссон)
|07:15
|Дерик Брассар (Б. Райан, В. Столберг)
|07:40
|Кайл Террис
|14:27
|2-й период
|21:54
|Кеван Миллер
|Майк I Хоффман (К. Уайдмэн, Д. Брассар)
|23:42
|26:05
|Ноэль Аккьяри (Дж-М. Лайлз, Р. Нэш)
|26:47
|Дэвид Бэкес (Дж-М. Лайлз, Т. Кросс)
|Кайл Террис
|31:46
|Дион Фанеф
|33:36
|33:51
|Давид Пастрняк (Ч. Макэвой, Р. Спунер)
|36:24
|Брэд Маршан
|39:31
|Фрэнк Ватрано
|Эрик Карлссон
|39:31
|3-й период
|48:11
|Тим Шаллер
|Марк Мето
|48:11
|Овертайм
|64:38
|Райли Нэш
|Бобби Райан (К. Террис, Э. Карлссон)
|65:43
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|М. Хоффман (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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