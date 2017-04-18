«Оттава» победила «Бостон» и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ

В составе «Бостона» шайбы забросили Ноэль Аксиари (27-я минута), Дэвид Бэкес (27) и Давид Пастрняк (34). У «Оттавы» отличились Майк Хоффман (8, 24), Деррик Брассар (8) и Бобби Райан, забросивший победную шайбу на 6-й минуте овертайма.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Оттавы».

Четвертая игра между командами состоится в ночь на четверг на домашней арене «Брюинз».