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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29460939/
18 апреля 2017, 7:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Оттава» победила «Бостон» и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Оттава» победила «Бостон» со счетом 4:3 в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Бостоне.

В составе «Бостона» шайбы забросили Ноэль Аксиари (27-я минута), Дэвид Бэкес (27) и Давид Пастрняк (34). У «Оттавы» отличились Майк Хоффман (8, 24), Деррик Брассар (8) и Бобби Райан, забросивший победную шайбу на 6-й минуте овертайма.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Оттавы».

Четвертая игра между командами состоится в ночь на четверг на домашней арене «Брюинз».

18.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала TD Garden
Бостон Брюинз 3:4 ОТ Оттава Сенаторз
(0:2, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Ги Буше
Вратари
Туукка Раск Крэйг Андерсон
1-й период
02:27 Дэвид Бэкес
Майк I Хоффман (З. Смит, Э. Карлссон) 07:15
Дерик Брассар (Б. Райан, В. Столберг) 07:40
Кайл Террис 14:27
2-й период
21:54 Кеван Миллер
Майк I Хоффман (К. Уайдмэн, Д. Брассар) 23:42
26:05 Ноэль Аккьяри (Дж-М. Лайлз, Р. Нэш)
26:47 Дэвид Бэкес (Дж-М. Лайлз, Т. Кросс)
Кайл Террис 31:46
Дион Фанеф 33:36
33:51 Давид Пастрняк (Ч. Макэвой, Р. Спунер)
36:24 Брэд Маршан
39:31 Фрэнк Ватрано
Эрик Карлссон 39:31
3-й период
48:11 Тим Шаллер
Марк Мето 48:11
Овертайм
64:38 Райли Нэш
Бобби Райан (К. Террис, Э. Карлссон) 65:43
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
М. Хоффман (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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Бостон Брюинз
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