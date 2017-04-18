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18 апреля 2017, 7:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» проиграл «Торонто» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 3:4 в овертайме третьего матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

<em>МОСКВА 18 апреля. /ТАСС/. </em>Вашингтон уступил Торонто со счетом 3:4 в овертайме третьего матча стартовой серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Встреча прошла в Торонто. Увеличить
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В составе хозяев дебютную шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли забросил первый номер драфта новичков Остон Мэттьюс (15-я минута). Кроме того, в составе канадского клуба отличились Назем Кадри (36), Уильям Нюландер (60), победный гол на счету Тайлера Бозака (62). Голы в составе «Вашингтона» забили Никлас Бэкстрем (3), Александр Овечкин (5) и Евгений Кузнецов (26).

Капитан «Вашингтона» Овечкин сыграл в матче 15 минут 8 секунд, нанес пять бросков, провел четыре силовых приема и дважды заблокировал броски соперников, забросив свою вторую шайбу в текущем плей-офф. Кузнецов забросил первую шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли 2017 года, сыграв в матче 17 минут. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями за 22 минуты и 50 секунд на площадке (два броска, один силовой прием).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел первый матч в плей-офф НХЛ в карьере, пропустив предыдущие две игры из-за повреждения верхней части тела. Зайцев сыграл в матче 20 минут 22 секунды, успев нанести один бросок, провести два силовых приема и заблокировать один бросок хоккеистов «Вашингтона».

Третий поединок в данной серии завершается в овертаймах.

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ до четырех побед стал 2−1 в пользу «Торонто». Четвертый матч между командами состоится в Торонто в ночь на четверг.

18.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Air Canada Centre
Торонто Мэйпл Ливз 4:3 ОТ Вашингтон Кэпиталз
(1:2, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Майк Бэбкок Барри Тротц
Вратари
Фредерик Андерсен Брэден Холтби
1-й период
01:33 Морган Райлли
Джастин Уильямс 01:33
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Н. Шмидт) 02:43
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши) 04:49
14:08 Остон Мэттьюс (М. Райлли)
2-й период
Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс) 25:39
26:52 Мэтт Ханвик
26:52 Мэтт Мартин
26:52 Мэтт Мартин
Том Уилсон 26:52
29:48
35:13 Назем Кадри (Л. Комаров)
39:20 Вильям Нюландер (О. Мэттьюс, З. Хаймэн)
3-й период
Кевин Шаттенкирк 43:34
Джей Бигл 49:54
57:28 Зак Хаймэн
Том Уилсон 57:28
Ларс Эллер 59:44
Овертайм
61:37 Тайлер Бозак (Н. Кадри, М. Райлли)
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Бозак (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Новости Матчи Состав Статистика
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Александр Овечкин: «Вашингтон» должен понять, что дело в нас самих

Александр Овечкин: «Вашингтон» должен понять, что дело в нас самих

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в преддверии третьего матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Торонто» (0−2) подчеркнул, что команде необходимо создавать больше движения перед вратарем «Мэйпл Ливз» Фредериком Андерсеном.
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