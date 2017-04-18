«Вашингтон» проиграл «Торонто» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

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В составе хозяев дебютную шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли забросил первый номер драфта новичков Остон Мэттьюс (15-я минута). Кроме того, в составе канадского клуба отличились Назем Кадри (36), Уильям Нюландер (60), победный гол на счету Тайлера Бозака (62). Голы в составе «Вашингтона» забили Никлас Бэкстрем (3), Александр Овечкин (5) и Евгений Кузнецов (26).

Капитан «Вашингтона» Овечкин сыграл в матче 15 минут 8 секунд, нанес пять бросков, провел четыре силовых приема и дважды заблокировал броски соперников, забросив свою вторую шайбу в текущем плей-офф. Кузнецов забросил первую шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли 2017 года, сыграв в матче 17 минут. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями за 22 минуты и 50 секунд на площадке (два броска, один силовой прием).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел первый матч в плей-офф НХЛ в карьере, пропустив предыдущие две игры из-за повреждения верхней части тела. Зайцев сыграл в матче 20 минут 22 секунды, успев нанести один бросок, провести два силовых приема и заблокировать один бросок хоккеистов «Вашингтона».

Третий поединок в данной серии завершается в овертаймах.