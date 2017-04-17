Экс-тафгай Ларак пообещал Радулову новые зубы за его голы в плей-офф НХЛ
Экс-тафгай НХЛ Жорж Ларак выразил восхищение игрой нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в первом раунде плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2−1 в серии).
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Перед стартом сезона Ларак критично высказывался о шансах россиянина показать себя с лучшей стороны в «Монреале», заявив, что Радулов никого не уважает и ему будет трудно сработаться с наставником «Монреаля» Мишелем Террьеном.
«Радулов, я люблю тебя, я куплю тебе новый комплект зубов за этот гол!» — написал Ларак в своём «твиттере» после второго матча серии, в котором Радулов забил гол.
«Ладно, Радулов, теперь я должен тебе два комплекта новых зубов за этот гол», — прокомментировал он шайбу Александра в третьем матче.
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