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17 апреля 2017, 23:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Экс-тафгай Ларак пообещал Радулову новые зубы за его голы в плей-офф НХЛ

Экс-тафгай НХЛ Жорж Ларак выразил восхищение игрой нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в первом раунде плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2−1 в серии).

<nobr>Экс-тафгай</nobr> <span class=error>НХЛ</span> Жорж <span class=error>Ларак</span> выразил восхищение игрой нападающего Монреаль Канадиенс Александра <span class=error>Радулова</span> в первом раунде <nobr>плей-офф</nobr> с Нью-Йорк Рейнджерс (2−1 в серии). Увеличить
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Перед стартом сезона Ларак критично высказывался о шансах россиянина показать себя с лучшей стороны в «Монреале», заявив, что Радулов никого не уважает и ему будет трудно сработаться с наставником «Монреаля» Мишелем Террьеном.

«Радулов, я люблю тебя, я куплю тебе новый комплект зубов за этот гол!» — написал Ларак в своём «твиттере» после второго матча серии, в котором Радулов забил гол.

«Ладно, Радулов, теперь я должен тебе два комплекта новых зубов за этот гол», — прокомментировал он шайбу Александра в третьем матче.

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