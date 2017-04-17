Александр Овечкин: «Вашингтон» должен понять, что дело в нас самих
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в преддверии третьего матча серии 1/8 финала
плей-офф НХЛ с «Торонто» (0−2) подчеркнул, что команде необходимо создавать больше движения перед вратарем «Мэйпл Ливз» Фредериком Андерсеном.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам российского форварда, «Кэпиталз» нужно чаще совершать броски.
— «Вашингтон» должен создавать больше движения перед вратарем «Торонто». Мы нечасто шли на пятачок соперника и уверены в том, что можем атаковать лучше, — приводит
Иногда ты думаешь о том, что лучше — бросить по воротам или отдать пас партнеру, находящемуся в более выгодной позиции? Мы должны понять, что все дело в нас, а не в сопернике или тренерах. Нужно бросать по воротам, когда появляется возможность. Шайба может оказаться в сетке. Если нет, нужно продолжать играть.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter