Александр Овечкин: «Вашингтон» должен понять, что дело в нас самих

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По словам российского форварда, «Кэпиталз» нужно чаще совершать броски.

— «Вашингтон» должен создавать больше движения перед вратарем «Торонто». Мы нечасто шли на пятачок соперника и уверены в том, что можем атаковать лучше, — приводит пресс-служба «столичных» слова Овечкина. — Нам удалось создать хорошие моменты, нужно их использовать.

Иногда ты думаешь о том, что лучше — бросить по воротам или отдать пас партнеру, находящемуся в более выгодной позиции? Мы должны понять, что все дело в нас, а не в сопернике или тренерах. Нужно бросать по воротам, когда появляется возможность. Шайба может оказаться в сетке. Если нет, нужно продолжать играть.