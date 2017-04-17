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17 апреля 2017, 21:23 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: «Вашингтон» должен понять, что дело в нас самих

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в преддверии третьего матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Торонто» (0−2) подчеркнул, что команде необходимо создавать больше движения перед вратарем «Мэйпл Ливз» Фредериком Андерсеном.

Нападающий Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> в преддверии третьего матча серии 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span> с Торонто (0−2) подчеркнул что команде необходимо создавать больше движения перед вратарем <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Ливз</span> <span class=error>Фредериком</span> Андерсеном. Увеличить
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По словам российского форварда, «Кэпиталз» нужно чаще совершать броски.

— «Вашингтон» должен создавать больше движения перед вратарем «Торонто». Мы нечасто шли на пятачок соперника и уверены в том, что можем атаковать лучше, — приводит пресс-служба «столичных» слова Овечкина. — Нам удалось создать хорошие моменты, нужно их использовать.

Иногда ты думаешь о том, что лучше — бросить по воротам или отдать пас партнеру, находящемуся в более выгодной позиции? Мы должны понять, что все дело в нас, а не в сопернике или тренерах. Нужно бросать по воротам, когда появляется возможность. Шайба может оказаться в сетке. Если нет, нужно продолжать играть.

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