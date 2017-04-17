Владимир Тарасенко: Если на тебя бегут двое — значит, твой партнер открыт
Корреспондент «Советского спорта» в
Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым после их победы над «Миннесотой».
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ТАРАСЕНКО: У МЕНЯ МНОГО МОМЕНТОВ
— «Сент-Луис» ведет 3−0 в серии. Вы довольны своей игрой и тем, что показывает команда? — спросил наш корреспондент у Тарасенко.
— Мы знали, что будет тяжелый матч. Возможно, еще тяжелее, чем первые две встречи в
— Но в «Сент-Луисе» ожидали, что вы получите в серии такое преимущество?
— Не скажу, что были уверены в этом на 100 процентов. Но наше задание — играть в каждом матче на победу, что мы и делаем. Хорошо, что пока это удается.
— В
— Пока об этом не думаю. У нас — выходной. А у тренерского штаба есть время, чтобы разобрать матчи и дать нам установку. Будем ее выполнять.
— Вы побеждаете, но с разницей в одну шайбу. Только сейчас увидели 3:1. Похоже, что решающий фактор в этой серии — ваш вратарь Аллен.
— Джейк всегда очень хорошо выступал. Просто журналисты любят крутить темы, когда у
— Со стороны видно, как вам трудно. Едва Тарасенко получает шайбу, как на него вешаются
— Да просто вести борьбу. Моментов у меня очень много. Надо их реализовывать. Если на тебя бегут два соперника — значит, твои партнеры открыты. Нет такого хоккея, против которого нельзя найти противоядие.
Этим мы и занимаемся. Разговариваем с партнерами о том, как выходить из этих ситуаций и забивать голы.
БАРБАШЕВ: МОЯ ЦЕЛЬ — КУБОК СТЭНЛИ
— Матч был тяжелым, но мы сыграли отлично, — рассуждает форвард «Блюз» Иван Барбашев в беседе с вашим корреспондентом. — Сразу взяли контроль над ходом встречи. Забили быстрый гол уже на четвертой минуте. Это нам очень помогло. До конца матча действовали четко и не дали «Миннесоте» создать острые моменты, чтобы сравнять счет.
— Трудно ли вам, новичку, перестраиваться с регулярного чемпионата на
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Мы сейчас очень стараемся выжимать из себя все в каждом матче. Это в три раза тяжелее, чем играть в регулярном чемпионате. Особенно против такой классной команды, как «Миннесота». Но мы делаем хорошую работу и верим, что сможем взять четвертый матч.
— У вас лично что получается, а что нет в
— Сейчас я выхожу в тройке с Вовой Тарасенко и Джейденом Шварцем. У меня появилась другая роль. Но надо и дальше играть в свой хоккей. Думаю, у меня стала лучше получаться игра в обороне. Это очень важно в
— Вообще у вас удивительный прогресс в этом сезоне — от
— Даже не знаю. Когда меня подняли из
Ну, а что? Надо работать дальше. Я знаю, как играют Вова и Джейден. Это атакующий хоккей. Моя цель — от них не отставать, больше пасовать на ребят. Но при этом надежно действовать в обороне и
— Какую задачу вы перед собой ставите?
— Выиграть Кубок Стэнли. Это очень нужно для дальнейшей карьеры, да и вообще… Важнее сейчас не может быть задачи. Что мне говорят тренеры? «Продолжай играть, как сейчас». Значит, они видят в этом
— Что вы скажете о вратаре Джейке Аллене?
— Он играет великолепно. Очень нас спасает, особенно в первых двух матчах, когда «Миннесота» наносила каждый раз больше 40 бросков. Джейк пропускал лишь по одной шайбе. Думаю, Аллен в нашей команде самый лучший. Великолепно готов к
— Как снять с него нагрузку, уменьшив количество бросков? Вы и так делаете много блоков.
— Надо начинать матч, как сейчас мы сделали в первом периоде. Захватили инициативу в свои руки.
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