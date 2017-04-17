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Похоже, «Сент-Луис» может стать первой командой в этом плей-офф, которая выйдет во второй раунд Кубка Стэнли. Сейчас «блюзмены» расправляются с «Миннесотой» (3−0 в серии). И если так дело пойдет, мы знаем, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Конечно, вратарь «Блюз» Джейк Аллен. Вот и теперь он сделал 40 сэйвов, а «Сент-Луис» победил со счетом 3:1. В третий раз подряд «дикари» не смогли забросить невероятному Аллену больше одной шайбы.

ТАРАСЕНКО: У МЕНЯ МНОГО МОМЕНТОВ

— «Сент-Луис» ведет 3−0 в серии. Вы довольны своей игрой и тем, что показывает команда? — спросил наш корреспондент у Тарасенко.

— Мы знали, что будет тяжелый матч. Возможно, еще тяжелее, чем первые две встречи в Сент-Поле. В тактическом плане нам было очень важно победить. Настраивались хорошо. Знали, чего ждать от «Миннесоты». Но расслабляться при 3−0 нельзя. Теперь нужно брать четвертый матч. Надо заканчивать серию здесь, перед своими болельщиками.

— Но в «Сент-Луисе» ожидали, что вы получите в серии такое преимущество?

— Не скажу, что были уверены в этом на 100 процентов. Но наше задание — играть в каждом матче на победу, что мы и делаем. Хорошо, что пока это удается.

— В чем-то надо прибавлять?

— Пока об этом не думаю. У нас — выходной. А у тренерского штаба есть время, чтобы разобрать матчи и дать нам установку. Будем ее выполнять.

— Вы побеждаете, но с разницей в одну шайбу. Только сейчас увидели 3:1. Похоже, что решающий фактор в этой серии — ваш вратарь Аллен.

— Джейк всегда очень хорошо выступал. Просто журналисты любят крутить темы, когда у какого-то хоккеиста идет игра или наоборот. А мы, ребята из «Сент-Луиса», всегда были уверены в Аллене и в другом вратаре — Картере Хаттоне. Они делают то, что и должны. Но соглашусь с вами, что Аллен в плей-офф играет даже лучше, чем в регулярном чемпионате.

— Со стороны видно, как вам трудно. Едва Тарасенко получает шайбу, как на него вешаются два-три игрока «Миннесоты». Что делать в таких ситуациях?

— Да просто вести борьбу. Моментов у меня очень много. Надо их реализовывать. Если на тебя бегут два соперника — значит, твои партнеры открыты. Нет такого хоккея, против которого нельзя найти противоядие.

Этим мы и занимаемся. Разговариваем с партнерами о том, как выходить из этих ситуаций и забивать голы.

БАРБАШЕВ: МОЯ ЦЕЛЬ — КУБОК СТЭНЛИ

— Матч был тяжелым, но мы сыграли отлично, — рассуждает форвард «Блюз» Иван Барбашев в беседе с вашим корреспондентом. — Сразу взяли контроль над ходом встречи. Забили быстрый гол уже на четвертой минуте. Это нам очень помогло. До конца матча действовали четко и не дали «Миннесоте» создать острые моменты, чтобы сравнять счет.

— Трудно ли вам, новичку, перестраиваться с регулярного чемпионата на плей-офф?

— Плей-офф гораздо тяжелее. Тут все совсем другое. Темп гораздо выше. И ты сам понимаешь, что если не победишь, то вылетишь после первого раунда.

Мы сейчас очень стараемся выжимать из себя все в каждом матче. Это в три раза тяжелее, чем играть в регулярном чемпионате. Особенно против такой классной команды, как «Миннесота». Но мы делаем хорошую работу и верим, что сможем взять четвертый матч.

— У вас лично что получается, а что нет в плей-офф?

— Сейчас я выхожу в тройке с Вовой Тарасенко и Джейденом Шварцем. У меня появилась другая роль. Но надо и дальше играть в свой хоккей. Думаю, у меня стала лучше получаться игра в обороне. Это очень важно в плей-офф. В целом считаю, что наше звено работает неплохо. Но каждый матч очень тяжелый.

— Вообще у вас удивительный прогресс в этом сезоне — от фарм-клуба до основы «Блюз». Третье звено, а теперь в самых важных матчах — первое, вместе с такой звездой как Тарасенко. Как вы это можете объяснить?

— Даже не знаю. Когда меня подняли из фарм-клуба, я выкладывался и хотел себя показать. Наверное, тренеры во мне что-то заметили. И теперь, когда в «Сент-Луисе» есть травмы, меня поставили на эту позицию в первое звено.

Ну, а что? Надо работать дальше. Я знаю, как играют Вова и Джейден. Это атакующий хоккей. Моя цель — от них не отставать, больше пасовать на ребят. Но при этом надежно действовать в обороне и где-то проявить себя в нападении.

— Какую задачу вы перед собой ставите?

— Выиграть Кубок Стэнли. Это очень нужно для дальнейшей карьеры, да и вообще… Важнее сейчас не может быть задачи. Что мне говорят тренеры? «Продолжай играть, как сейчас». Значит, они видят в этом что-то хорошее.

— Что вы скажете о вратаре Джейке Аллене?

— Он играет великолепно. Очень нас спасает, особенно в первых двух матчах, когда «Миннесота» наносила каждый раз больше 40 бросков. Джейк пропускал лишь по одной шайбе. Думаю, Аллен в нашей команде самый лучший. Великолепно готов к плей-офф. Просто невероятный голкипер!