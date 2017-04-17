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17 апреля 2017, 19:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» вызвал из АХЛ защитников Кросса и Грзелчика

«Бостон Брюинз» в срочном порядке вызвал из АХЛ защитников Томми Кросса и Мэтта Грзелчика, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний Кросс в текущем сезоне провёл 74 матча, в которых набрал 35 (12+23) очков при показателе полезности «+18». 23-летний Грзелчик дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, проведя за «Бостон» два матча. В 70 играх АХЛ он отметился 32 (6+26) результативными баллами с показателем полезности «+13».

«Бостон» в первом раунде плей-офф встречается с «Оттавой Сенаторз». После двух матчей счёт в серии равный, 1−1.

Бостон Брюинз
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