«Бостон» вызвал из АХЛ защитников Кросса и Грзелчика

27-летний Кросс в текущем сезоне провёл 74 матча, в которых набрал 35 (12+23) очков при показателе полезности «+18». 23-летний Грзелчик дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, проведя за «Бостон» два матча. В 70 играх АХЛ он отметился 32 (6+26) результативными баллами с показателем полезности «+13».



«Бостон» в первом раунде плей-офф встречается с «Оттавой Сенаторз». После двух матчей счёт в серии равный, 1−1.