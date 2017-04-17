Каменев и Свечников стали лучшими бомбардирами среди россиян в АХЛ

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Оба российских хоккеиста набрали по 51 очку, разделив 31-е место в списке бомбардиров Американской хоккейной лиги. Каменеву, выступавшему за «Милуоки», потребовалось 70 матчей, у него 21 гол и 30 передач.



Свечников сыграл за «Гранд Рэпидс» в 74 матчах, забил 20 голов и сделал 31 передачу.