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17 апреля 2017, 11:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гюнцель — 1-й с 1949 года новичок, сделавший хет-трик с голом в ОТ в плей-офф

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель в матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ, счёт в серии — 3−0) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча.

22-летний американский хоккеист стал вторым новичком в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в матче Кубка Стэнли, который включал победную шайбу в овертайме.

Первый такой случай был зафиксирован в 1949 году, когда этого добился Джерри Пламондон, выступавший за «Монреаль Канадиенс».

Питтсбург Пингвинз
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