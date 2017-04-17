22-летний американский хоккеист стал вторым новичком в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в матче Кубка Стэнли, который включал победную шайбу в овертайме.



Первый такой случай был зафиксирован в 1949 году, когда этого добился Джерри Пламондон, выступавший за «Монреаль Канадиенс».