Гюнцель — 1-й с 1949 года новичок, сделавший хет-трик с голом в ОТ в плей-офф
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель в матче серии первого раунда
плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ, счёт в серии — 3−0) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча.
22-летний американский хоккеист стал вторым новичком в истории НХЛ, кому удалось сделать
Первый такой случай был зафиксирован в 1949 году, когда этого добился Джерри Пламондон, выступавший за «Монреаль Канадиенс».
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