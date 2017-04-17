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17 апреля 2017, 10:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин: Вторая шайба «Питтсбурга» в третьем матче с «Коламбусом» стала решающей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вторая шайба «Питтсбурга», заброшенная в ворота «Коламбуса» в третьем матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стала ключевой. Такое мнение высказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

В ночь на понедельник «Питтсбург» победил «Коламбус» в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3−0. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Мы обсуждали важность первых минут еще до игры, но все равно пропустили на первых секундах, а спустя пять минут еще, — сказал российский форвард. — Но это плей-офф — одна заброшенная шайба меняет ситуацию. Вторая шайба стала самой важной — реализовали большинство, поверили, что можем отыграться».

Малкин лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ с 6 очками (2 шайбы и 4 передачи).

Следующий матч команды проведут 19 апреля.

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