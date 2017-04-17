Малкин: Вторая шайба «Питтсбурга» в третьем матче с «Коламбусом» стала решающей

В ночь на понедельник «Питтсбург» победил «Коламбус» в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3−0. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Мы обсуждали важность первых минут еще до игры, но все равно пропустили на первых секундах, а спустя пять минут еще, — сказал российский форвард. — Но это плей-офф — одна заброшенная шайба меняет ситуацию. Вторая шайба стала самой важной — реализовали большинство, поверили, что можем отыграться».

Малкин лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ с 6 очками (2 шайбы и 4 передачи).

Следующий матч команды проведут 19 апреля.