Малкин: Вторая шайба «Питтсбурга» в третьем матче с «Коламбусом» стала решающей
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вторая шайба «Питтсбурга», заброшенная в ворота «Коламбуса» в третьем матче стартового раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стала ключевой. Такое мнение высказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
В ночь на понедельник «Питтсбург» победил «Коламбус» в овертайме со счетом 5:4 и упрочил лидерство в серии 3−0. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«Мы обсуждали важность первых минут еще до игры, но все равно пропустили на первых секундах, а спустя пять минут еще, — сказал российский форвард. — Но это
Малкин лидирует в списке бомбардиров
Следующий матч команды проведут 19 апреля.
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