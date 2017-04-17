Малкин приблизил Бобровского к Знарку

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«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:5 (счет в серии — 0−3).

Положение «Коламбуса» перед третьим матчем серии с «Питтсбургом» было практически критическим. Два поражения в гостях не оставили дружине Джона Тортореллы других вариантов, кроме как одерживать победы на своем льду.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 17.04.2017, 1:00 4:5 ОТ Коламбус Блю Джэкетс Питтсбург Пингвинз

Однако статистические выкладки были для «Блю Джекетс» абсолютно безрадостны. В 12-ти играх плей-офф в клубной истории команда потерпела десять поражений, причем шесть из них в матчах с «Пингвинз».

Более того, «Коламбус» ни разу не пропускал в играх плей-офф менее трех шайб и ни разу не побеждал в них в основное время.

При этом «голубые мундиры» лишились на один матч форварда Мэтта Калверта, дисквалифицированного лигой за безобразный прием против форварда «пингвинов» Тома Кюнхакля в концовке уже проигранного к тому времени второго матча.

В итоге свой дебют в плей-офф сильнейшей лиги мира оформил нападающий Сонни Милано, который, правда, за отведенные ему 6:47 игрового времени не запомнился вообще ничем.

Хозяева вышли на лед с настроем как на последний бой, и это сказалось в вышедшим залихватским дебюте встречи. Счет был открыт уже на 11-й секунде, когда Кэм Эткинсон добавил в ворота Марка-Андре Флери шайбу после броска Брэндона Дубински.

Джейк Гюнцель восстановил равновесие всего через три минуты, но к исходу седьмой минуты игры «Коламбус» вел с перевесом в две шайбы после еще одного результативного броска Эткинсона и реализованного Заком Веренски большинства.

Однако удержать перевес «голубым мундирам» не удалось. Второй период стал временем Евгения Малкина. Сначала он поучаствовал в голевой комбинации, завершившейся точным броском Брайана Раста, а затем забил и сам, восстановив равновесие.

В эпизоде с третьим голом «пингвинам» откровенно повезло. Во время их атаки после броска Фила Кессела шайба попала в лицо Веренски, нанеся тому серьезное рассечение. Хозяева фактически остались в меньшинстве, пока гости продолжали позиционное наступление в зоне.

Дважды подряд Малкин делал передачу Расту на дальнюю штангу, но у 17-го номера «Пингвинз» бросить так и не вышло. Впрочем, во втором случае он технично ударил по клюшке (в рамках правил) остановившему диск Брэндону Сааду, и шайба от клюшки форварда «Блю Джекетс» отправилась в ворота Сергея Бобровского. Поскольку сам Раст при этом до диска не доторонулся, взятие ворот было записано на Малкина.

В третьем периоде «голубые мундиры» и вовсе оказались в роли догоняющей стороны. Малкин в большинстве набрал третье очко в матче, ассистировав Гюнцелю на дубль, однако Дубински за пять минут до финальной сирены восстановил равновесие и перевел встречу в овертайм.

Дополнительный период получился богатым на броски и события. За 13 минут и 10 секунд, которые продолжался овертайм, команды нанесли по воротам друг друга по 7 бросков.

У хозяев была фантастическая возможность вырвать победу, когда Джош Андерсон и Дубински прорвались вдвоем к воротам Флери против одного защитника, но голкипер отразил бросок первого щитком, а добивание второго, когда шайбе уже некуда было деваться, кроме ворот, маской.

Расплатой за это стал третий гол Гюнцеля, принесшего победу «пингвинам» после передачи из-за ворот в исполнении капитана команды Сидни Кросби.

Гюнцель стал всего вторым новичком в истории лиги, который сумел оформить хет-трик в Кубке Стэнли. Ранее это удалось в 1949 году Джерри Палмондону из «Монреаля».

Более того, Джейк всего второй форвард в клубной истории «Питтсбурга», сделавший хет-трик в плей-офф. Ни Марио Лемье, ни Яромир Ягр, ни Кросби с Малкиным не могут похвастать подобным достижением.

До Гюнцеля три шайбы в одном матче плей-офф у «Пенс» забросил в серии плей-офф 1992 года против «Рейнджерс» Рон Фрэнсис. В том году «пингвины» стали обладателями Кубка Стэнли.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенз» — 1:3 (счет в серии — 1−2).

Выиграв первую же игру в Монреале «Рейнджерс» стали фаворитами серии против «Канадиенз», однако затем слово взял российский нападающий Александр Радулов, вот уже две игры подряд становящийся главным героем матчей с нью-йоркцами.

Радулов забросил победную шайбу в овертайме второй игры в Канаде, а затем еще и потрепал «синерубашечников» в их первой домашней встрече.

К моменту, когда Радулов вышел на авансцену в Нью-Йорке, его команда уже вела после гола юного Арттури Лехконена в первом периоде.

Сначала Радулов помог забросить Ши Уэберу, получившему наибольшее игровое время среди всех игроков двух команд, а затем отличился и сам, просто «раздев» великого Хенрика Лундквиста!

Для «Рейнджерс» это поражение стало шестым подряд в «Мэдисон Сквер Гарден» в плей-офф, а послдений раз нью-йоркцы побеждали дома в Кубке Стэнли еще в 2015 году в серии финала Западной конференции против «Тампы», которую в итоге проиграли.

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1 (счет в серии — 3−0).

Наставник «Миннесоты» Брюс Будро подходил к плей-офф с твердым намерением сломать свою репутацию некубкового тренера, на деле же выходит, что он, похоже, окончательно ее загубил.

И виной тому голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, который в двух выездных встречах позволил «Уайлд» забросить всего две шайбы, а затем совершил еще 40 спасений в первой домашней встрече, пропустив «дежурный» один гол за игру.

В итоге на счету Аллена 114 сейвов после солидных 117 бросков «дикарей» и полная безнадежность в глазах соперников.

«Сент-Луис» же свое дело делает даже слишком уверенно. Стабильно уступая сопернику по броскам, команда Майка Йео как-то даже слишком буднично кладет в копилку победу за победой.

На этот раз «музыкантам» помогли шайбы Колтона Парэйко, Джейдена Шварца и Александра Стеена, а также передача Владимира Тарасенко в победном голе.

«Блюз» остается выиграть всего одну встречу, чтобы выйти во второй раунд, и на это у подопечных Йео в самом худшем случае будет четыре попытки, в то время как команда Будро больше не имеет права на ошибку.

«Сан-Хосе Шакрс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:1 (счет в серии — 1−2).

Еще одним голкипером-героем в плей-офф этого сезона пока что является страж ворот «Эдмонтона» Кэм Тэлбот.

После поражения в первом матче серии с «Сан-Хосе» он уже во второй встрече подряд остановил абсолютно все атаки финалистов прошлогоднего Кубка Стэнли.

«Ойлерз» показывают себя на редкость крепкой командой, даже и не скажешь, что речь идет о клубе, над которым последние десять лет не смеялся только ленивый, и дело не только в Конноре Макдэвиде.

В отчетной встрече юный капитан и лучший бомбардир лиги в этом сезоне в больше хитовал, чем бросал по воротам (4 силовых приема при 2 бросках), а единственную в матче шайбу забросил другой нападающий.

Добиравшийся до финала Кубка Стэнли еще с «Ванкувером» в 2011 году Зак Кэссиан перехватил безответственную передачу Дэвида Шлемко в середине третьего периода и с неудобной руки пробил Мартина Джонса.

Эта шайба так и осталась единственной в матче, принеся «Эдмонтону» лидерство в серии.

Второй матч подряд в составе «нефтяников» играл российский нападающий Антон Слепышев, отметившийся за свои 13:37 двумя бросками и силовым приемом.