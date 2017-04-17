Малкин приблизил Бобровского к Знарку
Гол и две передачи Евгения Малкина, а также
хет-трик новичка Джейка Гюнцеля приблизили Сергея Бобровского к поездке на чемпионат мира, Александр Радулов снова обыграл «Рейнджерс», Владимир Тарасенко одной ногой во втором раунде плей-офф, а Антон Слепышев стал талисманом «Эдмонтона». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня Кубка Стэнли.
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«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:5 (счет в серии — 0−3).
Положение «Коламбуса» перед третьим матчем серии с «Питтсбургом» было практически критическим. Два поражения в гостях не оставили дружине Джона Тортореллы других вариантов, кроме как одерживать победы на своем льду.
Однако статистические выкладки были для «Блю Джекетс» абсолютно безрадостны. В 12-ти играх
Более того, «Коламбус» ни разу не пропускал в играх
При этом «голубые мундиры» лишились на один матч форварда Мэтта Калверта, дисквалифицированного лигой за безобразный прием против форварда «пингвинов» Тома Кюнхакля в концовке уже проигранного к тому времени второго матча.
В итоге свой дебют в
Хозяева вышли на лед с настроем как на последний бой, и это сказалось в вышедшим залихватским дебюте встречи. Счет был открыт уже на 11-й секунде, когда Кэм Эткинсон добавил в ворота
Джейк Гюнцель восстановил равновесие всего через три минуты, но к исходу седьмой минуты игры «Коламбус» вел с перевесом в две шайбы после еще одного результативного броска Эткинсона и реализованного Заком Веренски большинства.
Однако удержать перевес «голубым мундирам» не удалось. Второй период стал временем Евгения Малкина. Сначала он поучаствовал в голевой комбинации, завершившейся точным броском Брайана Раста, а затем забил и сам, восстановив равновесие.
В эпизоде с третьим голом «пингвинам» откровенно повезло. Во время их атаки после броска Фила Кессела шайба попала в лицо Веренски, нанеся тому серьезное рассечение. Хозяева фактически остались в меньшинстве, пока гости продолжали позиционное наступление в зоне.
Дважды подряд Малкин делал передачу Расту на дальнюю штангу, но у 17-го номера «Пингвинз» бросить так и не вышло. Впрочем, во втором случае он технично ударил по клюшке (в рамках правил) остановившему диск Брэндону Сааду, и шайба от клюшки форварда «Блю Джекетс» отправилась в ворота Сергея Бобровского. Поскольку сам Раст при этом до диска не доторонулся, взятие ворот было записано на Малкина.
В третьем периоде «голубые мундиры» и вовсе оказались в роли догоняющей стороны. Малкин в большинстве набрал третье очко в матче, ассистировав Гюнцелю на дубль, однако Дубински за пять минут до финальной сирены восстановил равновесие и перевел встречу в овертайм.
Дополнительный период получился богатым на броски и события. За 13 минут и 10 секунд, которые продолжался овертайм, команды нанесли по воротам друг друга по 7 бросков.
У хозяев была фантастическая возможность вырвать победу, когда Джош Андерсон и Дубински прорвались вдвоем к воротам Флери против одного защитника, но голкипер отразил бросок первого щитком, а добивание второго, когда шайбе уже некуда было деваться, кроме ворот, маской.
Расплатой за это стал третий гол Гюнцеля, принесшего победу «пингвинам» после передачи
Гюнцель стал всего вторым новичком в истории лиги, который сумел оформить
Более того, Джейк всего второй форвард в клубной истории «Питтсбурга», сделавший
До Гюнцеля три шайбы в одном матче
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенз» — 1:3 (счет в серии — 1−2).
Выиграв первую же игру в Монреале «Рейнджерс» стали фаворитами серии против «Канадиенз», однако затем слово взял российский нападающий Александр Радулов, вот уже две игры подряд становящийся главным героем матчей с
Радулов забросил победную шайбу в овертайме второй игры в Канаде, а затем еще и потрепал «синерубашечников» в их первой домашней встрече.
К моменту, когда Радулов вышел на авансцену в
Сначала Радулов помог забросить Ши Уэберу, получившему наибольшее игровое время среди всех игроков двух команд, а затем отличился и сам, просто «раздев» великого Хенрика Лундквиста!
Для «Рейнджерс» это поражение стало шестым подряд в «Мэдисон Сквер Гарден» в
«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1 (счет в серии — 3−0).
Наставник «Миннесоты» Брюс Будро подходил к
И виной тому голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, который в двух выездных встречах позволил «Уайлд» забросить всего две шайбы, а затем совершил еще 40 спасений в первой домашней встрече, пропустив «дежурный» один гол за игру.
В итоге на счету Аллена 114 сейвов после солидных 117 бросков «дикарей» и полная безнадежность в глазах соперников.
«Сент-Луис» же свое дело делает даже слишком уверенно. Стабильно уступая сопернику по броскам, команда Майка Йео
На этот раз «музыкантам» помогли шайбы Колтона Парэйко, Джейдена Шварца и Александра Стеена, а также передача Владимира Тарасенко в победном голе.
«Блюз» остается выиграть всего одну встречу, чтобы выйти во второй раунд, и на это у подопечных Йео в самом худшем случае будет четыре попытки, в то время как команда Будро больше не имеет права на ошибку.
«Сан-Хосе Шакрс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:1 (счет в серии — 1−2).
Еще одним
После поражения в первом матче серии с «Сан-Хосе» он уже во второй встрече подряд остановил абсолютно все атаки финалистов прошлогоднего Кубка Стэнли.
«Ойлерз» показывают себя на редкость крепкой командой, даже и не скажешь, что речь идет о клубе, над которым последние десять лет не смеялся только ленивый, и дело не только в Конноре Макдэвиде.
В отчетной встрече юный капитан и лучший бомбардир лиги в этом сезоне в больше хитовал, чем бросал по воротам (4 силовых приема при 2 бросках), а единственную в матче шайбу забросил другой нападающий.
Добиравшийся до финала Кубка Стэнли еще с «Ванкувером» в 2011 году Зак Кэссиан перехватил безответственную передачу Дэвида Шлемко в середине третьего периода и с неудобной руки пробил Мартина Джонса.
Эта шайба так и осталась единственной в матче, принеся «Эдмонтону» лидерство в серии.
Второй матч подряд в составе «нефтяников» играл российский нападающий Антон Слепышев, отметившийся за свои 13:37 двумя бросками и силовым приемом.
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