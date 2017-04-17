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17 апреля 2017, 9:50 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тарасенко: «Сент-Луису» нельзя расслабляться, несмотря на счет 3−0 в серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» не должен расслабляться, несмотря на то, что команда ведет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты» со счетом 3−0. Такое мнение российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказал в интервью пресс-службе лиги.

В воскресенье «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1, упрочив лидерство в серии 3−0. Тарасенко отметился результативной передачей.

«Мы знали, что будет тяжелая встреча, возможно, еще тяжелее, чем первые две игры, — сказал Тарасенко. — Этот матч был одним из ключевых в серии. Мы выполнили тренерскую установку, выложились на сто процентов. Хорошо, что лидируем со счетом 3−0, но стараемся не расслабляться, будем готовиться к четвертой игре».

В трех играх плей-офф Тарасенко отметился двумя передачами.

Следующий матч состоится 19 апреля.

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Новости НХЛ

Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в третьем матче плей-офф НХЛ

Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в третьем матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Сент- Луиса».
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