Тарасенко: «Сент-Луису» нельзя расслабляться, несмотря на счет 3−0 в серии плей-офф НХЛ

В воскресенье «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1, упрочив лидерство в серии 3−0. Тарасенко отметился результативной передачей.

«Мы знали, что будет тяжелая встреча, возможно, еще тяжелее, чем первые две игры, — сказал Тарасенко. — Этот матч был одним из ключевых в серии. Мы выполнили тренерскую установку, выложились на сто процентов. Хорошо, что лидируем со счетом 3−0, но стараемся не расслабляться, будем готовиться к четвертой игре».

В трех играх плей-офф Тарасенко отметился двумя передачами.

Следующий матч состоится 19 апреля.