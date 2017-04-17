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17 апреля 2017, 9:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин возглавляет гонку бомбардиров плей-офф НХЛ, Радулов — второй

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин является лидером гонки бомбардиров текущего плей-офф НХЛ.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> является лидером гонки бомбардиров текущего <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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На счету российского хоккеиста 6 (2+4) очков в трёх матчах. Также Малкин является лучшим ассистентом текущего розыгрыша Кубка Стэнли — в его активе 4 голевых паса.

Ещё один россиянин — форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов — вместе с форвардами «Питтсбурга» Сидни Кросби и Томом Гюнцелем расположился на второй строчке. Радулов набрал 5 (2+3) очков.

Кроме того, Малкин — второй в текущем плей-офф по показателю полезности. Российский нападающий в трёх матчах заработал «+3».

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Радулов: «Монреаль» победил «Рейнджерс» в третьем матче за счет хорошей командной игры

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» показал хорошую командную игру в третьем матче серии первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс», она и позволила канадской команде одержать победу в гостях. Такое мнение высказал нападающий «Монреаля» Александр Радулов пресс-службе лиги.
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