Радулов: «Монреаль» победил «Рейнджерс» в третьем матче за счет хорошей командной игры
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» показал хорошую командную игру в третьем матче серии первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс», она и позволила канадской команде одержать победу в гостях. Такое мнение высказал нападающий «Монреаля» Александр Радулов
пресс-службе лиги.
В ночь на понедельник «Монреаль» в гостях победил «Рейнджерс» со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 2−1. Радулов отметился шайбой.
«Думаю, мы показали неплохую командную игру — достойно помогали друг другу:
В трех играх
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