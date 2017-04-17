Радулов: «Монреаль» победил «Рейнджерс» в третьем матче за счет хорошей командной игры

В ночь на понедельник «Монреаль» в гостях победил «Рейнджерс» со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 2−1. Радулов отметился шайбой.

«Думаю, мы показали неплохую командную игру — достойно помогали друг другу: где-то вратарь Кэри Прайс нас выручал, — сказал россиянин. -. Самое главное — наконец-то забили в большинстве. Я стараюсь работать, помогать команде. Сегодня я забросил шайбу, завтра — кто-то другой, главное — побеждать».