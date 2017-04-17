Лехконен — первый с 1996 года финский новичок «Монреаля», забивший в плей-офф
Форвард «Монреаль Канадиенс» Арттури Лехконен в матче первого раунда
плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, счёт в серии — 2−1) открыл счёт и был признан второй звездой матча.
21-летний нападающий стал первым с 1996 года финским новичком «Канадиенс», забросившим шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удалось Саку Койву, который отличился в четвертьфинальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». В трёх матчах текущего
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