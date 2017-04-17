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17 апреля 2017, 9:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лехконен — первый с 1996 года финский новичок «Монреаля», забивший в плей-офф

Форвард «Монреаль Канадиенс» Арттури Лехконен в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, счёт в серии — 2−1) открыл счёт и был признан второй звездой матча.

21-летний нападающий стал первым с 1996 года финским новичком «Канадиенс», забросившим шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удалось Саку Койву, который отличился в четвертьфинальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». В трёх матчах текущего плей-офф на счету Лехконена 1 (1+0) очко.

Монреаль Канадиенс
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Радулов: «Монреаль» победил «Рейнджерс» в третьем матче за счет хорошей командной игры

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» показал хорошую командную игру в третьем матче серии первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс», она и позволила канадской команде одержать победу в гостях. Такое мнение высказал нападающий «Монреаля» Александр Радулов пресс-службе лиги.
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