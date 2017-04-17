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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29450318/
17 апреля 2017, 9:07 | Хоккей: НХЛ | «Прессбол»

OHL. ¼ финала. «Оуэн-Саунд» обыграл «Су-Сент-Мари» и вышел в полуфинал, Максим Сушко очков не набрал

В рамках шестого матча ¼ финала OHL «Су-Сент-Мари» дома уступил «Оуэн-Саунд» — 0:1.

Су-Сент-Мари — Оуэн-Саунд — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Счет в серии стал 4:2 в пользу «Оуэн-Саунда».

Белорусский нападающий этой команды Максим Сушко нанес за игру два броска по воротам соперника, но результативными действиями в не отличился.

В полуфинальной серии «Оуэн-Саунд» встретится с победителем пары «Эри Оттерз» — «Лондон Найтс» (после шести матчей счет в серии 3:3).

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