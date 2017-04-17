OHL. ¼ финала. «Оуэн-Саунд» обыграл «Су-Сент-Мари» и вышел в полуфинал, Максим Сушко очков не набрал
В рамках шестого матча ¼ финала OHL «Су-Сент-Мари» дома уступил «Оуэн-Саунд» — 0:1.
Счет в серии стал 4:2 в пользу «Оуэн-Саунда».
Белорусский нападающий этой команды Максим Сушко нанес за игру два броска по воротам соперника, но результативными действиями в не отличился.
В полуфинальной серии «Оуэн-Саунд» встретится с победителем пары «Эри Оттерз» — «Лондон Найтс» (после шести матчей счет в серии 3:3).
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