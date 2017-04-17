«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 1:0 в третьем матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбу забросил Зак Кэссиан на 51-й минуте. Он же отличился и в предыдущем победном матче (2:0). «Эдмонтон» во второй встрече подряд не пропускает голы. Голкипер гостей Кэм Тальбо отразил все 23 броска.
«Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая игра серии пройдет в ночь на среду также на площадке «Сан-Хосе».
|17.04.2017 05:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|0:1
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Мартин Джонс 58:13
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|Бенуа Пульо
|16:43
|17:55
|Джоэл Уорд
|2-й период
|Дрейк Каджула
|26:00
|3-й период
|Зак Кассиан
|50:45
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс), З. Кассиан (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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