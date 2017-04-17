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17 апреля 2017, 8:33 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 1:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу забросил Зак Кэссиан на 51-й минуте. Он же отличился и в предыдущем победном матче (2:0). «Эдмонтон» во второй встрече подряд не пропускает голы. Голкипер гостей Кэм Тальбо отразил все 23 броска.

«Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая игра серии пройдет в ночь на среду также на площадке «Сан-Хосе».

17.04.2017 05:00 Плей-офф: 1/8 финала SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 0:1 Эдмонтон Ойлерз
(0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Питер Дебур Тодд Маклеллан
Вратари
Мартин Джонс 58:13 Кэм Тэлбот
1-й период
Бенуа Пульо 16:43
17:55 Джоэл Уорд
2-й период
Дрейк Каджула 26:00
3-й период
Зак Кассиан 50:45
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс), З. Кассиан (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Сан-Хосе Шаркс
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