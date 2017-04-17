«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

Шайбу забросил Зак Кэссиан на 51-й минуте. Он же отличился и в предыдущем победном матче (2:0). «Эдмонтон» во второй встрече подряд не пропускает голы. Голкипер гостей Кэм Тальбо отразил все 23 броска.

«Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая игра серии пройдет в ночь на среду также на площадке «Сан-Хосе».