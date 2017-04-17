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17 апреля 2017, 8:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба и передача Радулова помогли «Монреалю» победить «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл на выезде «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий канадского клуба Александр Радулов отдал голевую передачу и забросил третью шайбу.

<em>МОСКВА 17 апреля. /ТАСС/. </em>Монреаль обыграл на выезде Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий канадского клуба Александр <span class=error>Радулов</span> отдал голевую передачу и забросил третью шайбу. Увеличить
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В составе победителей также голы забили Арттури Лехконен (38-я минута) и Ши Уэбер (48). У «Рейнджерс» отличился Брэди Шей (58). Защитник «Монреаля» Андрей Марков не отметился результативными действиями.

Радулов был признан третьей звездой матча. Первой стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21, второй — Лехконен.

Счет в серии стал 2−1 в пользу канадского клуба. Четвертая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится также в Нью-Йорке в ночь на среду.

17.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 Монреаль Канадиенс
(0:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Ален Виньо Клод Жюльен
Вратари
Хенрик Лундквист 55:42 (Х. Лундквист 57:04-57:10, Х. Лундквист 59:50) Кэри Прайс
1-й период
Джефф Питри 03:52
Алекс Гальченюк 15:29
2-й период
36:05 Джей.Ти. Миллер
Арттури Лехконен (Б. Галлахер, Т. Плеканец) 37:37
3-й период
44:07 Матс Цуккарелло-Осен
44:07 Матс Цуккарелло-Осен
Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов) 47:42
Арттури Лехконен 49:10
Александр Радулов (Ф. Дано) 55:35
57:04 Брэди Шей (К. Клайн, М. Зибанежад)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Прайс (Монреаль Канадиенс), А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), А. Радулов (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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Новости НХЛ

Радулов: «Монреаль» победил «Рейнджерс» в третьем матче за счет хорошей командной игры

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» показал хорошую командную игру в третьем матче серии первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс», она и позволила канадской команде одержать победу в гостях. Такое мнение высказал нападающий «Монреаля» Александр Радулов пресс-службе лиги.
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