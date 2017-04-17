Шайба и передача Радулова помогли «Монреалю» победить «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл на выезде «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий канадского клуба Александр Радулов отдал голевую передачу и забросил третью шайбу.
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В составе победителей также голы забили Арттури Лехконен (38-я минута) и Ши Уэбер (48). У «Рейнджерс» отличился Брэди Шей (58). Защитник «Монреаля» Андрей Марков не отметился результативными действиями.
Радулов был признан третьей звездой матча. Первой стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21, второй — Лехконен.
Счет в серии стал 2−1 в пользу канадского клуба. Четвертая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится также в
|17.04.2017 02:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Madison Square Garden
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1:3
|Монреаль Канадиенс
|(0:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
|Ален Виньо
|Клод Жюльен
Вратари
|Хенрик Лундквист 55:42 (Х. Лундквист 57:04-57:10, Х. Лундквист 59:50)
|Кэри Прайс
|1-й период
|Джефф Питри
|03:52
|Алекс Гальченюк
|15:29
|2-й период
|36:05
|Джей.Ти. Миллер
|Арттури Лехконен (Б. Галлахер, Т. Плеканец)
|37:37
|3-й период
|44:07
|Матс Цуккарелло-Осен
|44:07
|Матс Цуккарелло-Осен
|Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов)
|47:42
|Арттури Лехконен
|49:10
|Александр Радулов (Ф. Дано)
|55:35
|57:04
|Брэди Шей (К. Клайн, М. Зибанежад)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|К. Прайс (Монреаль Канадиенс), А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), А. Радулов (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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