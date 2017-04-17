Шайба и передача Радулова помогли «Монреалю» победить «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

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В составе победителей также голы забили Арттури Лехконен (38-я минута) и Ши Уэбер (48). У «Рейнджерс» отличился Брэди Шей (58). Защитник «Монреаля» Андрей Марков не отметился результативными действиями.

Радулов был признан третьей звездой матча. Первой стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21, второй — Лехконен.