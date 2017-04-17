«Питтсбург» победил «Коламбус» в матче серии плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очка
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» в гостях обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 5:4 в третьем матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал три результативные передачи.
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У «Питтсбурга»
В составе хозяев отличились Кэм Аткинсон (1, 6), Зак Веренски (7) и Брэндон Дубински (56).
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 42 из 47 бросков.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Питтсбурга». Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на среду также в Коламбусе.
|17.04.2017 01:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Nationwide Arena
|Коламбус Блю Джэкетс
|4:5 ОТ
|Питтсбург Пингвинз
|(3:1, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Майк Салливан
Вратари
|Сергей Бобровский
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|00:11
|Кэм Аткинсон (Б. Дубински, Н. Фолиньо)
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Р. Хэйнси)
|03:17
|05:02
|Кэм Аткинсон
|Мэтт Каллен
|05:39
|06:10
|Зак Веренски (Сэм Ганье, Н. Фолиньо)
|2-й период
|Брайан Раст (Б. Дюмулин, Е. Малкин)
|25:21
|Евгений Малкин
|33:25
|36:13
|38:54
|Ник Фолиньо
|3-й период
|Тревор Дэйли
|47:45
|50:10
|Брэндон Дубински
|Джейк Гюнтцель (Е. Малкин, Ф. Кессел)
|51:48
|55:11
|Брэндон Дубински (Дж. Джонсон, О. Бьоркстранд)
|Овертайм
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби)
|73:10
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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