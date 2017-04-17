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17 апреля 2017, 8:27 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» победил «Коламбус» в матче серии плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очка

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» в гостях обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 5:4 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал три результативные передачи.

<em>МОСКВА 17 апреля. /ТАСС/. </em>Питтсбург в гостях обыграл в овертайме <span class=error>Коламбус</span> со счетом 5:4 в третьем матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> отдал три результативные передачи. Увеличить
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У «Питтсбурга» хет-трик оформил Джейк Гюнтцель (4, 52, 74-я минуты), дубль записал на свой счет Брайан Раст (26, 34).

В составе хозяев отличились Кэм Аткинсон (1, 6), Зак Веренски (7) и Брэндон Дубински (56).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 42 из 47 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Питтсбурга». Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на среду также в Коламбусе.

17.04.2017 01:00 Плей-офф: 1/8 финала Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 4:5 ОТ Питтсбург Пингвинз
(3:1, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Джон Торторелла Майк Салливан
Вратари
Сергей Бобровский Марк-Андре Флери
1-й период
00:11 Кэм Аткинсон (Б. Дубински, Н. Фолиньо)
Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Р. Хэйнси) 03:17
05:02 Кэм Аткинсон
Мэтт Каллен 05:39
06:10 Зак Веренски (Сэм Ганье, Н. Фолиньо)
2-й период
Брайан Раст (Б. Дюмулин, Е. Малкин) 25:21
Евгений Малкин 33:25
36:13
38:54 Ник Фолиньо
3-й период
Тревор Дэйли 47:45
50:10 Брэндон Дубински
Джейк Гюнтцель (Е. Малкин, Ф. Кессел) 51:48
55:11 Брэндон Дубински (Дж. Джонсон, О. Бьоркстранд)
Овертайм
Джейк Гюнтцель (С. Кросби) 73:10
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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