Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в третьем матче плей-офф НХЛ
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Сент- Луиса».
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В составе победителей шайбы забросили Колтон Парэйко (4-я минута), Джэйден Швартц (36) и Александр Стин (59). Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, еще один российский форвард команды Иван Барбашев не смог набрать очков. У «Миннесоты» единственную шайбу забросил Чарли Койл (33).
«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд, учитывая три заключительных встречи регулярного чемпионата.
Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на четверг также в
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