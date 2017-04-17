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17 апреля 2017, 1:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в третьем матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Сент- Луиса».

Встреча завершилась со счетом 3:1 Сент-Луис ведет в серии до четырех побед — 3−0. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Колтон Парэйко (4-я минута), Джэйден Швартц (36) и Александр Стин (59). Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, еще один российский форвард команды Иван Барбашев не смог набрать очков. У «Миннесоты» единственную шайбу забросил Чарли Койл (33).

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд, учитывая три заключительных встречи регулярного чемпионата.

Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на четверг также в Сент-Луисе.

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