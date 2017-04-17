Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в третьем матче плей-офф НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей шайбы забросили Колтон Парэйко (4-я минута), Джэйден Швартц (36) и Александр Стин (59). Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, еще один российский форвард команды Иван Барбашев не смог набрать очков. У «Миннесоты» единственную шайбу забросил Чарли Койл (33).

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд, учитывая три заключительных встречи регулярного чемпионата.