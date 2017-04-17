Никита Трямкин: А что мне Джейми Бенн? Подраться я всегда готов
Защитник-гренадер из Екатеринбурга провел первый полноценный год в НХЛ. Но после неплохого сезона в «Ванкувере» он так и не решил, стоит ли возвращаться за океан.
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ПОКА НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ПРОВЕДУ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН
— Вы ведь давно взяли билет в Екатеринбург?
— С чего вы взяли? За три дня до отлета. Правда в том, что я очень сильно соскучился по дому, по семье, по друзьям.
— Как проведете первые три дня?
— С родными. Я же практически год никого не видел. Потом поедем отдохнуть
— Так быстро?
— Я же не собираюсь полноценные сборы проходить. Но нельзя застаиваться. Кроссы, зал — перед сезоном нужно держать себя в форме.
— А где будете проводить этот сезон?
— Пока не решил. Буду думать, советоваться с агентом.
— Да чего тут решать?
— Я правда не знаю. Есть определенные мысли, но пока не готов поделиться с окружающими.
— На последней встрече с журналистами в Ванкувере вы сказали — хочу играть.
— И это правда. Просто хочу играть в хоккей.
— Сейчас в «Кэнакс» уволили весь тренерский штаб. Знаю, что у вас были не самые лучшие отношения с одним из тренеров. Может быть, отставка
— Не думаю, что это будет иметь хоть
НЕ ДУМАЮ, ЧТО В КОМАНДЕ БЫЛИ РАВНОДУШНЫЕ
— Все ведь шло к отставке Уилли Дежардена?
— Хм, был момент, когда уже начали говорить об этом чуть ли не вслух, но мы выиграли пару матчей, и тема была закрыта. Не было такого, чтобы мы в раздевалке обсуждали увольнение, хотели этого. Тут так не принято.
— Вы с тренером были в плохих отношениях?
— В рабочих.
— В плохом смысле?
— В обычном. Тут с тренерами особо не сближаются, но и не воюют. По крайней мере игроки моего возраста. Если у него были
— В начале сезона вы вообще не играли. Во время матчей шли в зал, а потом в комнату отдыха смотреть хоккей.
— Никакой обиды на тренера нет. В
— В начале сезона на вас оказывалось большое давление. В Ванкувере говорили, что Трямкин должен поехать в АХЛ, но вы отказывались.
— Скорее я бы вернулся в Россию. Послушайте, я вообще не понимал, о чем идет речь. У меня в договоре был пункт, что я не буду выступать за «Ютику». Не считал и не считаю, что мне это
— Как я ни включу трансляцию — с вас начинали обсуждение новостей, а потом ваши действия подвергались критике. Доходило до смешного. На льду вас не было, ошибался Кристофер Танев (он играет под 8-м номером, а Никита — под 88-м. — Прим. «СЭ»), но говорили, что вы виноваты.
— Мне было гораздо проще справляться с давлением. У меня не настолько хороший английский язык, чтобы я понимал, о чем пишут СМИ, что говорят на телевидении. Мне о
— Как ваш английский?
— Многое понимаю, стараюсь говорить. Но не скажу, что у меня идеальный английский. В этом смысле надо серьезно добавлять.
— Скажите на английском: «Всем оставаться на своих местах. Это ограбление».
— Не, так не смогу. Вы хотите, чтобы я профессию сменил? Да и не настолько хорошо язык знаю. Но для общения с игроками, для понимания тренеров мне это не хватало.
Я ЧАСТО ОСТАВАЛСЯ ЛИШНИМ
— После того как вы вернулись в состав, происходили удивительные вещи. Вы играли, не ошибались, но ближе к концу встречи оказывались на скамейке. Почему?
— Вот этого объяснить не могу. Мне действительно иногда становилось непонятно, почему, переходя на пять защитников, я оставался лишним. То есть мне никто ничего не говорил, просто не выпускали на лед. Но до этого я, кажется, не давал повода усомниться в своих действиях.
— Однажды вы провели за одну смену более двух минут. Каково после этого возвращаться на скамейку?
— Ног не чувствуешь. Но там была такая ситуация, что нас просто не выпускали из зоны. Мы не имели никакой возможности смениться. Позже у меня тоже случались длинные смены, но таких длинных не было. Что тут сказать? Хотелось отстегнуть ноги.
— Вы габаритный, с хорошим броском, но в атаку не шли.
— И это еще один вопрос, на который у меня нет ответа. В сезоне я почти не выходил в большинстве.
— Вы теперь уйдете с той диеты, на которую перешли в сезоне?
— Нет. Мне говорили про правильное питание, про то, что нужно менять рацион. Я попробовал, и мне очень понравилось. Конечно, иногда хотелось
УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО БЕНН БРОСИЛСЯ НА МЕНЯ
— Яркий момент — драка с Джейми Бенном из «Далласа».
— Я так и не понял, чего он на меня набросился. Возможно, ему не понравились силовые приемы, которые я проводил, но мы ведь играем в хоккей. После одного он и начал драку. А мне что? Я готов.
— Вы повредили ему глаз.
— Это мне уже потом рассказали, гораздо позже. Сожалею, но если ты идешь драться, то нужно думать о последствиях.
— В этом году у игроков НХЛ впервые был отдых на пять дней по ходу чемпионата. Хорошая идея?
— Ага, вероятно, очень отличная.
— Что не так?
— Да я как раз перед ним заболел свинкой и все время провел лежа дома. Просто отличный отпуск. Мне понравилось. Шутка.
— С этой свинкой вообще непонятная ситуация. Уже ведь не первый раз.
— Да, кроме нас она поразила игроков «Миннесоты». Знаете, когда называют эту болезнь, то не относятся к ней серьезно. Но на самом деле это очень тяжелый недуг. Мне потребовалось время, чтобы не только вылечиться, но и набрать форму.
— Вы не попали в
— Это очень неприятный вопрос, но не потому, что я не хочу говорить об этом. Просто неприятно, что так чувствовалось со стороны. Значит, были основания. Скажу, что в раздевалке не было такого, типа ну проиграем и что. Все хотели побеждать, но
— Мотивации не было?
— Что значит не было? Тут каждый понимает, что играет не только за клуб, но и за себя. Получает игровое время, хочет новый контракт, заявить о себе. Не думаю, что правильно поднимать вопрос о мотивации. Просто все время
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