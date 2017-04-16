Защитник «Торонто» Роман Полак выбыл до конца плей-офф

— Год для него закончен, к сожалению. У него травма нижней части тела. Такое случается. Брукс Орпик — хороший человек, он играет жестко, но не пытается никому нанести травму. Полаку просто не повезло, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей между «Торонто» и «Вашингтоном» счет в серии равный 1−1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.