Защитник «Торонто» Роман Полак выбыл до конца плей-офф
Защитник «Торонто» Роман Полак выбыл до конца
плей-офф Кубка Стэнли из-за травмы правой ноги. Об этом сообщил главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок.
— Год для него закончен, к сожалению. У него травма нижней части тела. Такое случается. Брукс Орпик — хороший человек, он играет жестко, но не пытается никому нанести травму. Полаку просто не повезло, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после двух матчей между «Торонто» и «Вашингтоном» счет в серии равный 1−1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.
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