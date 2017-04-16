«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с защитником Реддекоппом
«Лос-Анджелес Кингз» подписал контракт новичка с защитником Чезом Реддекоппом.
Об этом сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три сезона.
20-летний игрок был выбран клубом в седьмом раунде драфта НХЛ-2015 под общим 187-м номером. В сезоне-2016/17 он выступал за «Викторию» в Западной хоккейной лиге и набрал 43 (10+33) очка в 51-м матче при показателе полезности «+15». В
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