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16 апреля 2017, 12:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Свечников стал первой звездой матча АХЛ, он набрал 4 очка

Форвард «Гранд Рэпидс» Евгений Свечников был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Милуоки» (5:1).

Российский хоккеист набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2». Всего по итогам текущего регулярного чемпионата АХЛ у Свечникова 51 (20+31) очко в 74 матчах при нулевом показателе полезности.

Форвард «Милуоки» Владислав Каменев очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-3». Он завершил сезон также с 51 (21+30) очком в 70 матчах при полезности «+11».
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