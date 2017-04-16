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16 апреля 2017, 12:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Галиев прервал 11-матчевую серию без очков, он набрал 40 очков в «регулярке» АХЛ

В заключительный день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Херши» обыграл «Провиденс» со счётом 3:0.

Россиянин Станислав Галиев отметился одним набранным очком — за голевую передачу. До этого матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги он не набирал результативных баллов в 11 матчах подряд.

Всего на счету российского хоккеиста 40 (21+19) очков в 56 матчах за фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт Американской хоккейной лиги.
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