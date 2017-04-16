Галиев прервал 11-матчевую серию без очков, он набрал 40 очков в «регулярке» АХЛ
В заключительный день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Херши» обыграл «Провиденс» со счётом 3:0.
Россиянин Станислав Галиев отметился одним набранным очком — за голевую передачу. До этого матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги он не набирал результативных баллов в 11 матчах подряд.
Всего на счету российского хоккеиста 40 (21+19) очков в 56 матчах за
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