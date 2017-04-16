Нападающий «Торонто» Капанен признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финский форвард «Торонто» Каспери Капанен стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Капанен забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме во втором матче серии 1/8 финала
Второй звездой стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший все 30 бросков по своим воротам в игре с «Чикаго» (5:0).
Третьей звездой признан защитник «Оттавы» Дион Фанеф, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в победном матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
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