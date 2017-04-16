Нападающий «Торонто» Капанен признан первой звездой дня в НХЛ

Капанен забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

Второй звездой стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший все 30 бросков по своим воротам в игре с «Чикаго» (5:0).

Третьей звездой признан защитник «Оттавы» Дион Фанеф, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в победном матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).