Овечкина завалило «кленовыми листьями»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:5 (счет в серии — 0−2).

Кошмарным получается старт плей-офф у обладателей Кубка Стэнли-2015 из Чикаго: два «сухих» поражения на своем льду, после которых нужно переезжать в логово к «хищникам».

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 16.04.2017, 3:00 0:5 Чикаго Блэкхокс Нэшвилл Предаторз

«Нэшвилл» же сделал то, что раньше удавалось командам всего четыре раза в истории НХЛ.

Начать серию с двух побед на выезде смогли «Детройт» в далеком 1936 году, «Баффало» в 1983-м, «Нью-Джерси» в 1995-м и «Торонто» в 2001-м.

Безусловным героем в составе победителей снова стал голкипер Пекка Ринне, но после 1:0 в первом матче он еще и помог партнерам выиграть крупно, отдав две результативные передачи.

Что же касается своих основных обязанностей, то, как следует из итогового счете, с ними 34-летний финский вратарь справлялся блестяще, отразив 30 бросков «ястребов» (и 59 в двух встречах).

«Сегодня мы хотели сыграть получше в атаке, — признался автор первого гола гостей Райан Эллис. -

В прошлой игре мы действовали жестко от обороны, но, честно говоря, нет никакой радости защищаться от начала и до конца встречи. Сегодня игра была в обе стороны.

Эллис отличился на 4-й минуте первого периода, а затем «Нэшвилл» проводил по две шайбы в каждой из последующих 20-минуток. У гостей отличились Харрисон Золнерчик, Колтон Сиссонс, Райан Джохансен и Кевин Фиала, а Ринне ассистировал первому и третьему из них.

«Не каждый вечер удается сделать “сухарь”, — признался финн. — Это очень приятно в личном плане, но еще важнее и для команды — сейчас мы все довольны таким исходом».

Игру Ринне оценил и наставник «ястребов» Питер Лавиолетт. «Было несколько просто невероятных сэйвов, особенно в третьем периоде, когда счет был еще 0:3, — сказал он. —.

Мы знали, что у нас есть возможности, но определяющим должно было стать то, кому все же удастся забить следующий гол.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 16.04.2017, 2:00 3:4 ОТ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Ливз

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4 2 ОТ (счет в серии — 1−1).

Капитан столичной команды Александр Овечкин открыл счет своим голам в нынешнем плей-офф, но его команда пропустила решающую шайбу на 92-й минуте встречи. «Торонто» перевел серию на свой лед при счете 1−1.

Самым богатым на голы в этой встрече получился второй период, к которому гости подошли, ведя со счетом 1:0 после точного броска Джеймса ван Римсдайка. Два большинства, реализованные Овечкиным и Джоном Карлсоном вывели «Кэпиталз» вперед, однако и на второй перерыв лидерами ушли гости, в составе которых отличились Каспери Капанен и Морган Райли.

Никлас Бэкстрем с передачи Дмитрия Орлова на 53-й минуте сделал счет равным — 3:3, а вот после этого почти на 40 минут последовало голевое затишье.

Нарушил его все тот же Капанен, который на 92-й минуте после чудо-передачи Брайана Бойла из-за ворот, оставившей не у дел вратаря хозяев Брэйдена Холтби, поставил точку в игре.

«Два очень важных гола, а вся наша команда действовала отлично сегодня и заслужила эту победу», — подвел и личный и командный итоги встречи 20-летний Капанен, который всего неделю назад забросил свою первую шайбу в НХЛ.

«Мне отдали просто великолепный пас, и я просто поразил пустые ворота», — добавил он, комментируя победную шайбу.

Эта победа стала для «Торонто» первой в матчах плей-офф с 21 апреля 2003 года, когда «кленовые листья» обыграли «Филадельфию»… во втором овертайме.

У Овечкина, 9 раз бросавшего по воротам гостей, были возможности отличиться снова, но великолепный матч выдал вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший в общей сложности 47 бросков.

«Сегодня он действовал очень хорошо, но в самой игре не было ничего нового по сравнению с первым матчем.

Никто и не считал, что мы должны выиграть у «Торонто» 4−0, после чего ждать соперников по следующему кругу плей-офф, — сказал Овечкин. — Важно выиграть третий матч в Торонто.

«Кленовые листья» по итогам второго матча с «Вашингтоном» лишились одного из своих ведущих защитников Романа Полака: чех неудачно упал после силового приема Брукса Орпика и повредил ногу.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 15.04.2017, 22:00 4:3 ОТ Оттава Сенаторз Бостон Брюинз

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ (счет в серии — 1−1).

Исход и этой встречи решился только в дополнительное время, пусть и уже на 2-й минуте первого овертайма.

Хозяева льда сумели сравнять счет в серии, несмотря на то, что перед заключительным периодам уступали «мишкам» со счетом 1:3.

Голы в этой встрече посыпались с середины второго периода причем «Бостон» сумел отличиться и в равных составах (Дрю Стэффорд), и в меньшинстве (Тим Шаллер), и в большинстве (Патрис Бержерон). «Сенаторы» ответили на это только использованным Кларком Макартуром численным преимуществом при счете 0:1.

Героем же матча стал Дион Фанеф, который в третьем периоде выступил в роли ассистента Криса Уайдмана и Дерека Брассара, сравнявших счет, а на второй минуте овертайма забросил решающую шайбу.

«Я играю в НХЛ 12 сезонов, и это мой первый гол в овертайме плей-офф, — признался Фанеф. — Просто невероятно.

Это самая важная шайба из всех, что я забросил. И приятно было это сделать перед своими болельщиками.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 16.04.2017, 5:30 3:2 Анахайм Дакс Калгари Флэймз

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 3:2 (счет в серии — 2−0).

А вот в этом матче дня тоже победа с минимальной разницей в счете была добыта в основное время, пусть и гол Райана Гецлафа на 56-й минуте и можно приравнять в «контрольному» выстрелу в овертайме.

«Утки» в своем Пруду, который в настоящее время носит название Honda Center, не знают поражений уже не протяжении 29 матчей кряду в матчах с «Калгари»: в последний раз подобное происходило 11 лет назад — в апреле 2006-го.

В отчетном же матче хозяева повели 2:0 уже к 7-й минуте, когда в их составе отличились Якоб Сильверберг и Рикард Ракелль.

Тем не менее, до первого перерыва Микаэль Баклунд сумел в меньшинстве сократить отставание «огоньков», а во втором периоде Шон Монахан сравнял счет, уже реализовав большинство.

До гола Гецлафа, ставшего победным, был еще и спорный эпизод со взятием ворот «Анахайма». Форвард «Калгари» Алекс Чиассон уже праздновал, когда судьи приняли решение провести видеопросмотр момента. Гол был отменен из-за зафиксированной атаки на голкипера.

В эпизоде же с победным голом «уток» Гецлафу повезло: он даже не делал броска по воротам, а отдавал диагональную передачу, когда шайба срикошетила о конек соперника и влетела в ворота перемещавшегося в другой угол Брайана Эллиота.