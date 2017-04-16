Форвард «Коламбуса» Калверт дисквалифицирован на 1 матч за удар Кюнхакля
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Калверт получил одноматчевую дисквалификацию за атаку Тома Кюнхакля в конце второго матча серии первого раунда
плей-офф между «Питтсбургом» и «Коламбусом» (4:1, 2−0).
На последней минуте матча игрок «мундиров» атаковал соперника в центре площадки, ударив клюшкой в спину, от чего та сломалась. После этого Калверт сбил Кюнхакля с ног. Судьи в игре наказали его малым штрафом.
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