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16 апреля 2017, 11:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Торонто» Полак выбыл до конца сезона

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Роман Полак получил травму во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ, 1−1).

Он получил травму после силового приёма защитника «Кэпиталз» Брукса Орпика у борта на седьмой минуте второго периода. Он неловко упал, после чего не смог опираться на ногу. Ему потребовалась помощь партнёров, чтобы покинуть лёд.

«Год для него закончен, к сожалению. У него травма нижней части тела. Такое случается. Полаку просто не повезло», — сказал главный тренер «Лифс» Майк Бэбкок.

Торонто Мэйпл Ливз
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