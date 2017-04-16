Газета в Коламбусе отказалась от идеи раздавать маски с плачущим Кросби

Первоначально газетчики планировали выпустить специальный тираж масок с карикатурным изображением плачущего капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и надписью «Малыш Сид» на шлеме.



«Вы можете получить маски “Малыш Сид” перед воскресной игрой», — обещала редакция в своём «твиттере». В ответ на это последовала бурная реакция болельщиков, после которой руководство газеты удалило свою запись в социальной сети и отказалось от идеи.



Стоит отметить, что подобные акции в НХЛ уже предпринимались. В частности, в 2012 году фанаты «Вашингтона» изготовили целый тираж крупных фотографий Барака Обамы, стремясь вывести из себя голкипера «Бостон Брюинз» Тима Томаса, который публично осуждал политику президента США.