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16 апреля 2017, 10:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Газета в Коламбусе отказалась от идеи раздавать маски с плачущим Кросби

Издание Сolumbus Dispatch отказалось от идеи выпустить специальное воскресное приложение к своему номеру.

Первоначально газетчики планировали выпустить специальный тираж масок с карикатурным изображением плачущего капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и надписью «Малыш Сид» на шлеме.

«Вы можете получить маски “Малыш Сид” перед воскресной игрой», — обещала редакция в своём «твиттере». В ответ на это последовала бурная реакция болельщиков, после которой руководство газеты удалило свою запись в социальной сети и отказалось от идеи.

Стоит отметить, что подобные акции в НХЛ уже предпринимались. В частности, в 2012 году фанаты «Вашингтона» изготовили целый тираж крупных фотографий Барака Обамы, стремясь вывести из себя голкипера «Бостон Брюинз» Тима Томаса, который публично осуждал политику президента США.

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