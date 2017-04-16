Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29443652/
16 апреля 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин: Никто и не думал, что мы разгромим «Торонто» 4−0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение во втором матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 2ОТ).

«Сегодня хорошо играл вратарь соперников. Впрочем, здесь не было ничего нового по сравнению с первым матчем. Никто не думал, что мы должны разгромить “Торонто” 4−0 и ждать своих оппонентов по второму раунду. Это битва. У “Мэйпл Лифс” очень хорошая команда. Мы должны сделать необходимые выводы, исправить ошибки и двигаться дальше — от смены к смене, от матча к матчу. Будем делать всё возможное, что он нас зависит. Нужно выиграть третий матч в Торонто, это как минимум даст возможность вернуть преимущество своего льда. Что касается физического состояния и психологии, то два стартовых матча серии были длительными, но мы хорошо готовы», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбу

«Вашингтон» проиграл «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 3:4 во втором овертайме второго матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!