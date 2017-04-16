Овечкин: Никто и не думал, что мы разгромим «Торонто» 4−0

«Сегодня хорошо играл вратарь соперников. Впрочем, здесь не было ничего нового по сравнению с первым матчем. Никто не думал, что мы должны разгромить “Торонто” 4−0 и ждать своих оппонентов по второму раунду. Это битва. У “Мэйпл Лифс” очень хорошая команда. Мы должны сделать необходимые выводы, исправить ошибки и двигаться дальше — от смены к смене, от матча к матчу. Будем делать всё возможное, что он нас зависит. Нужно выиграть третий матч в Торонто, это как минимум даст возможность вернуть преимущество своего льда. Что касается физического состояния и психологии, то два стартовых матча серии были длительными, но мы хорошо готовы», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.