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16 апреля 2017, 8:39 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» обыграл «Калгари» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» дома одержал победу над «Калгари» со счетом 3:2 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг (4-я минута), Рикард Ракелль (7) и Райан Гецлаф (56). У гостей шайбы забросили Микаэль Баклунд (19) и Шон Монахан (28).

«Анахайм» повел в серии до четырех побед со счетом 2−0.

Третья встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между командами пройдет в Калгари в ночь на вторник.

16.04.2017 05:30 Плей-офф: 1/8 финала Honda Center
Анахайм Дакс 3:2 Калгари Флэймз
(2:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Глен Гулутзан
Вратари
Джон Гибсон Брайан Эллиотт 59:29
1-й период
03:21 Якоб Сильверберг (Б. Монтур, Ш. Теодор)
05:11 Кори Перри
Крис Верстиг 05:11
06:44 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Бекса)
Мэттью Ткачак 18:02
Мэттью Ткачак 18:02
Микаэль Баклунд (М. Фролик) 18:24
2-й период
25:15 Кевин Бекса
Шон Монахэн (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди) 27:01
34:20 Райан Гецлаф
37:18 Кевин Бекса
39:46 Кевин Бекса
39:46 Райан Кеслер
Майкл Ферланд 39:46
Сэм Беннетт 39:46
3-й период
Дуги Хэмилтон 54:33
55:14 Райан Гецлаф (Р. Кеслер, П. Ивз)
Ти. Джей. Броди 57:22
Статистика
15 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), Б. Монтур (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
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