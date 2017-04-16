«Анахайм» обыграл «Калгари» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» дома одержал победу над «Калгари» со счетом 3:2 во втором матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Якоб Сильверберг (4-я минута), Рикард Ракелль (7) и Райан Гецлаф (56). У гостей шайбы забросили Микаэль Баклунд (19) и Шон Монахан (28).
«Анахайм» повел в серии до четырех побед со счетом 2−0.
Третья встреча стартового раунда
|16.04.2017 05:30
|Плей-офф: 1/8 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|3:2
|Калгари Флэймз
|(2:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Глен Гулутзан
Вратари
|Джон Гибсон
|Брайан Эллиотт 59:29
|1-й период
|03:21
|Якоб Сильверберг (Б. Монтур, Ш. Теодор)
|05:11
|Кори Перри
|Крис Верстиг
|05:11
|06:44
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Бекса)
|Мэттью Ткачак
|18:02
|Мэттью Ткачак
|18:02
|Микаэль Баклунд (М. Фролик)
|18:24
|2-й период
|25:15
|Кевин Бекса
|Шон Монахэн (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди)
|27:01
|34:20
|Райан Гецлаф
|37:18
|Кевин Бекса
|39:46
|Кевин Бекса
|39:46
|Райан Кеслер
|Майкл Ферланд
|39:46
|Сэм Беннетт
|39:46
|3-й период
|Дуги Хэмилтон
|54:33
|55:14
|Райан Гецлаф (Р. Кеслер, П. Ивз)
|Ти. Джей. Броди
|57:22
Статистика
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), Б. Монтур (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter