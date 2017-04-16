«Вашингтон» проиграл «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбу
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 3:4 во втором овертайме второго матча стартовой серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе хозяев первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли забросил Александр Овечкин (24-я минута).
Также в составе столичного клуба отличились Джон Карлсон (32) и Никлас Бекстрем (53), результативная передача на счету Дмитрия Орлова. За «Торонто» отметились Джеймс ван Римсдайк (18), Каспери Капанен (35, 92), Морган Райлли (40).
Счет в серии 1/8 финала
|16.04.2017 02:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|3:4 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(0:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Бэбкок
Вратари
|Брэден Холтби
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Джейк Гардинер
|00:21
|03:42
|Джастин Уильямс
|09:59
|Александр Овечкин
|Леонид Комаров
|09:59
|13:15
|Евгений Кузнецов
|Джеймс ван Римсдайк (Т. Бозак, Дж. Гардинер)
|17:34
|19:03
|Джастин Уильямс
|2-й период
|Мартин Маринчин
|23:32
|23:47
|Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, М. Юханссон)
|Коннор Кэррик
|29:15
|31:06
|Джон Карлсон (Джаст. Уильямс, А. Бураковски)
|Каспери Капанен (М. Мартин, Б. Бойл)
|34:25
|Назем Кадри
|34:59
|39:28
|Дмитрий I Орлов
|Морган Райлли (М. Марнер)
|39:46
|3-й период
|52:39
|Никлас II Бэкстрем (Дм. Орлов)
|Овертайм
|Брайан Бойл
|70:10
|77:14
|Брэден Холтби
|Каспери Капанен (Б. Бойл, М. Мартин)
|91:53
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter