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16 апреля 2017, 7:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» проиграл «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» уступил «Торонто» со счетом 3:4 во втором овертайме второго матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне.

<em>МОСКВА 16 апреля. /ТАСС/. </em>Вашингтон уступил Торонто со счетом 3:4 во втором овертайме второго матча стартовой серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Встреча прошла в Вашингтоне. Увеличить
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В составе хозяев первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли забросил Александр Овечкин (24-я минута).

Также в составе столичного клуба отличились Джон Карлсон (32) и Никлас Бекстрем (53), результативная передача на счету Дмитрия Орлова. За «Торонто» отметились Джеймс ван Римсдайк (18), Каспери Капанен (35, 92), Морган Райлли (40).

Счет в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч между командами состоится в Торонто в ночь на вторник.

16.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 3:4 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(0:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Бэбкок
Вратари
Брэден Холтби Фредерик Андерсен
1-й период
Джейк Гардинер 00:21
03:42 Джастин Уильямс
09:59 Александр Овечкин
Леонид Комаров 09:59
13:15 Евгений Кузнецов
Джеймс ван Римсдайк (Т. Бозак, Дж. Гардинер) 17:34
19:03 Джастин Уильямс
2-й период
Мартин Маринчин 23:32
23:47 Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, М. Юханссон)
Коннор Кэррик 29:15
31:06 Джон Карлсон (Джаст. Уильямс, А. Бураковски)
Каспери Капанен (М. Мартин, Б. Бойл) 34:25
Назем Кадри 34:59
39:28 Дмитрий I Орлов
Морган Райлли (М. Марнер) 39:46
3-й период
52:39 Никлас II Бэкстрем (Дм. Орлов)
Овертайм
Брайан Бойл 70:10
77:14 Брэден Холтби
Каспери Капанен (Б. Бойл, М. Мартин) 91:53
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
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