«Нэшвилл» разгромил «Чикаго» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 0:5 во втором матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.
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Шайбы забросили Райан Эллис (4-я минута), Харрисон Золнерчик (23), Колтон Сиссонс (33), Райан Джохансен (54) и Кевин Фиала (59).
Российские нападающие «Чикаго» Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отличиться результативными действиями.
«Чикаго» в 18-й раз в своей истории проиграл домашний матч
«Нэшвилл» повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Третья встреча стартового раунда
|16.04.2017 03:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|0:5
|Нэшвилл Предаторз
|(0:1, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Кори Кроуфорд
|Пекка Ринне
|1-й период
|Райан Эллис (Р. Джохансен, Р. Йоси)
|03:44
|Остин Уотсон
|13:38
|2-й период
|Харри Золнирчук (М. Экхольм, П. Ринне)
|22:51
|Филип Форсберг
|27:07
|Колтон Сиссонс (К. Смит, П. Оберг)
|33:00
|38:33
|Патрик Кейн
|3-й период
|Райан Джохансен (Ф. Форсберг, П. Ринне)
|53:49
|56:24
|Брент Сибрук
|Кевин Фиала (Р. Джохансен, Пи.Кей. Суббан)
|58:13
|58:35
|Райан Хартман
|58:35
|Райан Хартман
Статистика
|16
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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