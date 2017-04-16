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16 апреля 2017, 7:37 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» разгромил «Чикаго» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 0:5 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.

Встреча завершилась со счетом 5:0. Увеличить
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Шайбы забросили Райан Эллис (4-я минута), Харрисон Золнерчик (23), Колтон Сиссонс (33), Райан Джохансен (54) и Кевин Фиала (59).

Российские нападающие «Чикаго» Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отличиться результативными действиями.

«Чикаго» в 18-й раз в своей истории проиграл домашний матч плей-офф, не сумев поразить ворота соперников.

«Нэшвилл» повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Третья встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между командами пройдет в Нэшвилле в ночь на вторник.

16.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/8 финала United Center
Чикаго Блэкхокс 0:5 Нэшвилл Предаторз
(0:1, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Питер Лавиолетт
Вратари
Кори Кроуфорд Пекка Ринне
1-й период
Райан Эллис (Р. Джохансен, Р. Йоси) 03:44
Остин Уотсон 13:38
2-й период
Харри Золнирчук (М. Экхольм, П. Ринне) 22:51
Филип Форсберг 27:07
Колтон Сиссонс (К. Смит, П. Оберг) 33:00
38:33 Патрик Кейн
3-й период
Райан Джохансен (Ф. Форсберг, П. Ринне) 53:49
56:24 Брент Сибрук
Кевин Фиала (Р. Джохансен, Пи.Кей. Суббан) 58:13
58:35 Райан Хартман
58:35 Райан Хартман
Статистика
16 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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Панарин получит $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин получит бонус в размере $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который не повлияет на долгосрочные финансовые планы клуба. Об этом сообщил генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн, слова которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
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