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16 апреля 2017, 2:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Оттава» победила «Бостон», сравняв счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Оттава» выиграла на своей площадке у «Бостона» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошедший в столице Канады завершился в овертайме со счетом 4:3. Увеличить
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В составе «Бостона» шайбы забросили Дрю Стэффорд (30-я минута), Тим Шаллер (33) и Патрис Бержерон (37). У «Оттавы» отличились Кларк Макартур (31), Крис Уайдман (46), Дерек Брассар (48) и Дион Фанеф (62).

Стоит отметить, что «Бостон» дважды по ходу матча вел в счете — 1:0 и 3:1, но не смог удержать преимущества. Счет в серии до четырех побед стал 1−1.

Третья игра между командами состоится в ночь на вторник на домашней арене «Брюинз».

15.04.2017 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 4:3 ОТ Бостон Брюинз
(0:0, 1:3, 2:0)
Главные тренеры
Ги Буше Брюс Кэссиди
Вратари
Крэйг Андерсон Туукка Раск
1-й период
Дрю Стэффорд 11:07
11:33 Алекс Бэрроуз
2-й период
Дрю Стэффорд (Д. Бэкес, З. Хара) 29:47
Фрэнк Ватрано 30:16
30:57 Кларк Макартур (Б. Райан, Д. Брассар)
31:00 Зак Смит
Мэтт Белески 31:00
Мэтт Белески 31:00
Тим Шаллер (Д. Мур) 32:39
35:13 Крис Уайдмэн
Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Р. Спунер) 36:01
37:10 Кларк Макартур
3-й период
45:28 Крис Уайдмэн (Д. Фанеф)
47:48 Дерик Брассар (Э. Карлссон, Д. Фанеф)
Здено Хара 59:47
Овертайм
61:59 Дион Фанеф (Марк Стоун)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Фанеф (Оттава Сенаторз), К. Макартур (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
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