«Оттава» победила «Бостон», сравняв счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Оттава» выиграла на своей площадке у «Бостона» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Бостона» шайбы забросили Дрю Стэффорд (30-я минута), Тим Шаллер (33) и Патрис Бержерон (37). У «Оттавы» отличились Кларк Макартур (31), Крис Уайдман (46), Дерек Брассар (48) и Дион Фанеф (62).
Стоит отметить, что «Бостон» дважды по ходу матча вел в счете — 1:0 и 3:1, но не смог удержать преимущества. Счет в серии до четырех побед стал 1−1.
Третья игра между командами состоится в ночь на вторник на домашней арене «Брюинз».
|15.04.2017 22:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|4:3 ОТ
|Бостон Брюинз
|(0:0, 1:3, 2:0)
Главные тренеры
|Ги Буше
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Крэйг Андерсон
|Туукка Раск
|1-й период
|Дрю Стэффорд
|11:07
|11:33
|Алекс Бэрроуз
|2-й период
|Дрю Стэффорд (Д. Бэкес, З. Хара)
|29:47
|Фрэнк Ватрано
|30:16
|30:57
|Кларк Макартур (Б. Райан, Д. Брассар)
|31:00
|Зак Смит
|Мэтт Белески
|31:00
|Мэтт Белески
|31:00
|Тим Шаллер (Д. Мур)
|32:39
|35:13
|Крис Уайдмэн
|Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Р. Спунер)
|36:01
|37:10
|Кларк Макартур
|3-й период
|45:28
|Крис Уайдмэн (Д. Фанеф)
|47:48
|Дерик Брассар (Э. Карлссон, Д. Фанеф)
|Здено Хара
|59:47
|Овертайм
|61:59
|Дион Фанеф (Марк Стоун)
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Д. Фанеф (Оттава Сенаторз), К. Макартур (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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