«Оттава» победила «Бостон», сравняв счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

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В составе «Бостона» шайбы забросили Дрю Стэффорд (30-я минута), Тим Шаллер (33) и Патрис Бержерон (37). У «Оттавы» отличились Кларк Макартур (31), Крис Уайдман (46), Дерек Брассар (48) и Дион Фанеф (62).

Стоит отметить, что «Бостон» дважды по ходу матча вел в счете — 1:0 и 3:1, но не смог удержать преимущества. Счет в серии до четырех побед стал 1−1.

Третья игра между командами состоится в ночь на вторник на домашней арене «Брюинз».