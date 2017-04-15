Коннор Макдэвид: «Эдмонтону» надо вернуться к своему стилю игры
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу своей команды во втором матче серии Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (2:0).
— В первой игре мы, наверное, немного нервничали. Я точно переживал. Но сегодня все были спокойны и готовы. Нам надо вернуться к нашему стилю игры, — передает слова Макдэвид официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Макдэвид забросил свою первую шайбу в
Напомним, что счет в серии 1−1. Следующая встреча пройдет в Эдмонтоне. Третий матч серии состоится в
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