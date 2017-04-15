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15 апреля 2017, 17:22 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Коннор Макдэвид: «Эдмонтону» надо вернуться к своему стилю игры

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу своей команды во втором матче серии Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (2:0).

— В первой игре мы, наверное, немного нервничали. Я точно переживал. Но сегодня все были спокойны и готовы. Нам надо вернуться к нашему стилю игры, — передает слова Макдэвид официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Макдэвид забросил свою первую шайбу в плей-офф на 11-й минуте третьего периода и удвоил преимущество «Ойлерз».

Напомним, что счет в серии 1−1. Следующая встреча пройдет в Эдмонтоне. Третий матч серии состоится в Сан-Хосе в понедельник. Матч начнется в 5:00 по московскому времени.

Эдмонтон Ойлерз
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