Коннор Макдэвид: «Эдмонтону» надо вернуться к своему стилю игры

— В первой игре мы, наверное, немного нервничали. Я точно переживал. Но сегодня все были спокойны и готовы. Нам надо вернуться к нашему стилю игры, — передает слова Макдэвид официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Макдэвид забросил свою первую шайбу в плей-офф на 11-й минуте третьего периода и удвоил преимущество «Ойлерз».