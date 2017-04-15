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15 апреля 2017, 11:53 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ален Виньо: У «Рейнджерс» есть пара часов, чтобы пожалеть себя

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо после поражения во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли от «Монреаля» (3:4 ОТ, 1−1) отметил игру вратаря своей команды Хенрика Лундквиста (54 отраженных броска из 58).

Третья игра серии пройдет в Нью-Йорке в воскресенье.

— Лундквист дал нам шанс. У нас есть пара часов на то, чтобы пожалеть себя, а потом надо снова готовиться, — приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Виньо. — Это плей-офф.

Шайба «Монреаля» за 18 секунд до окончания третьего периода? В воскресенье, когда начнется третий матч, мы этот гол даже не вспомним. Мы думаем только о том, что нам надо делать, как играть против очень хорошего соперника.

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Новости НХЛ

Хенрик Лундквист: Тяжело пропускать в концовке

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после поражения во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли от «Монреаля» (3:4 ОТ, 1−1) посетовал, что его команда позволила канадцам сравнять счет за 18 секунд до окончания третьего периода.
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