Ален Виньо: У «Рейнджерс» есть пара часов, чтобы пожалеть себя
Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо после поражения во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли от «Монреаля» (3:4 ОТ, 1−1) отметил игру вратаря своей команды Хенрика Лундквиста (54 отраженных броска из 58).
Третья игра серии пройдет в
— Лундквист дал нам шанс. У нас есть пара часов на то, чтобы пожалеть себя, а потом надо снова готовиться, — приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Виньо. — Это
Шайба «Монреаля» за 18 секунд до окончания третьего периода? В воскресенье, когда начнется третий матч, мы этот гол даже не вспомним. Мы думаем только о том, что нам надо делать, как играть против очень хорошего соперника.
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