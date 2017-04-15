Ален Виньо: У «Рейнджерс» есть пара часов, чтобы пожалеть себя

Третья игра серии пройдет в Нью-Йорке в воскресенье.

— Лундквист дал нам шанс. У нас есть пара часов на то, чтобы пожалеть себя, а потом надо снова готовиться, — приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Виньо. — Это плей-офф.

Шайба «Монреаля» за 18 секунд до окончания третьего периода? В воскресенье, когда начнется третий матч, мы этот гол даже не вспомним. Мы думаем только о том, что нам надо делать, как играть против очень хорошего соперника.