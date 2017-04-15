Хенрик Лундквист: Тяжело пропускать в концовке

Третья игра серии пройдет в Нью-Йорке в воскресенье.

— Им удалось держать шайбу под контролем, это доставило нам больше всего хлопот, — цитирует официальный сайт НХЛ на русском Лундквиста. — Несколько раз мы должны были ее выбрасывать из зоны, но они не позволяли нам этого сделать, давая себе шанс снова угрожать нашим воротам. Конечно, тяжело пропускать гол в концовке, но так бывает. Теперь надо собраться и подготовиться к домашним играм.