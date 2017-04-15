Хенрик Лундквист: Тяжело пропускать в концовке
Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после поражения во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли от «Монреаля» (3:4 ОТ, 1−1) посетовал, что его команда позволила канадцам сравнять счет за 18 секунд до окончания третьего периода.
Третья игра серии пройдет в
— Им удалось держать шайбу под контролем, это доставило нам больше всего хлопот, — цитирует официальный сайт НХЛ на русском Лундквиста. — Несколько раз мы должны были ее выбрасывать из зоны, но они не позволяли нам этого сделать, давая себе шанс снова угрожать нашим воротам. Конечно, тяжело пропускать гол в концовке, но так бывает. Теперь надо собраться и подготовиться к домашним играм.
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