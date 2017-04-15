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15 апреля 2017, 11:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Бостона» Крейчи пропустит второй матч серии с «Оттавой»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи пропустит второй матч серии плей-офф с «Оттавой Сенаторз», сообщил главный тренер клуба Брюс Кэссиди.

Игрок пропустил и первый матч с «сенаторами», в котором «Бостон» победил со счётом 1:0.

«Крейчи себя сегодня не очень хорошо чувствовал. Мы надеялись, что он сможет выйти на тренировку, но увы! Он не играл уже четыре дня. Ему будет непросто. Мы надеемся, что он восстановится, но я бы сказал, что прогноз не очень оптимистичный», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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