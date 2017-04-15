Форвард «Бостона» Крейчи пропустит второй матч серии с «Оттавой»

Игрок пропустил и первый матч с «сенаторами», в котором «Бостон» победил со счётом 1:0.



«Крейчи себя сегодня не очень хорошо чувствовал. Мы надеялись, что он сможет выйти на тренировку, но увы! Он не играл уже четыре дня. Ему будет непросто. Мы надеемся, что он восстановится, но я бы сказал, что прогноз не очень оптимистичный», — цитирует тренера официальный сайт лиги.