Русский копатель вытащил «Монреаль» из трясины! Радулов ответил за слова

Против Малкина и Кросби бессилен даже Бобровский

В первом матче серии между «Питтсбургом» и «Коламбусом» лидеры «пингвинов» держались в тени. Евгений Малкин пусть и отдал две передачи, Бобровского напрямую не огорчал. Сидни Кросби и вовсе очков не набрал, словно решив посмотреть, как партнёры справятся без помощи своего капитана. Повторная встреча прошла в схожем ключе, если брать в расчёт сценарий, и в совершенно ином, говоря о главных действующих лицах.

Прежде всего, рубеж в полсотни голов в розыгрышах Кубка Стэнли преодолел Сидни Кросби. Лидер «Питтсбурга» стал третьим игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Не трудно догадаться, что больше только у Марио Лемье (76) и Яромира Ягра (65). Юбилейная шайба Сида позволила «Пингвинз» открыть счёт в матче, а её соавтором во многом стал российский голкипер «Коламбуса». Сергей Бобровский отправился за ворота, но вдруг столкнулся с настойчивостью Конора Шири, который обокрал главного претендента на «Везину» и выкатил пас на Кросби.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sidney Crosby is now one of three players in <a href="https://twitter.com/hashtag/Pens?src=hash">#Pens</a> playoff history to score 50 goals. <a href="https://t.co/jkdEejD81A">pic.twitter.com/jkdEejD81A</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/853028134777737217">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В отличие от матча № 1, «Коламбус» не стал далеко отпускать «Питтсбург», и уже во втором периоде сравнял счёт. Постарался известный кубковый боец Брэндон Саад. Впрочем, это всё, что позволил сопернику Марк-Андре Флёри. Вратарь, который начал серию в старте из-за травмы Мэтта Мюррея, полученной им на раскатке, пропускает ровно по одной шайбе за матч. В этот вечер он превзошёл сам себя и отразил 39 бросков из 40! Такого Флёри мы не видели давно.



Кросби, который пятым среди действующих игроков выбил «полтинник» в играх плей-офф, на этом не успокоился и к голу добавил две передачи. В том числе — на Евгения Малкина. Россиянин нанёс бросок в касание с острого угла — так, как во всей лиге, кажется, умеет только он. Не пощадив своего соотечественника, Малкин забросил первую шайбу после того, как пропустил чёртову дюжину матчей в концовке регулярного чемпионата. Точку «Питтсбург» поставил в момент, когда Бобровский уже покинул свои владения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Evgeni Malk-IN THE GOAL! <a href="https://t.co/pZN8X0NZsD">pic.twitter.com/pZN8X0NZsD</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/853057051500720128">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Радулов обещал копать на пятаке Лундквиста и докопался до победы!

«Понимаю, что Лундквист отбил много бросков, но перед ним открыт весь обзор. Игроки “Монреаля” позволяют ему видеть шайбу. Перед вратарской зоной “Рейнджерс” все должно измениться. Вы позволяете Лундквисту разглядеть шайбу. Мне все равно, кто наносит бросок, он постарается остановить шайбу. Единственный путь — это закрывать ему обзор, но “Монреаль” это не делал», — выразил мнение о серии между «Рейнджерс» и «Монреалем» знаменитый эксперт Дон Черри. Примерно в таком же ключе после первого матча высказывался Александр Радулов, который был убеждён: если игроки «Канадиенс» будут активнее играть на добивании, то есть — копать на пятаке, то даже блестяще играющего по первому броску шведа можно застать врасплох. Игра № 2 должна была показать, насколько намерения игроков «Монреаля» совпадают с делом.



С тем, чтобы обрушить на Лундквиста лавину бросков, проблем у «Монреаля» не возникло. Шведу пришлось трудиться в поте лица, в общей сложности отразив 54 выстрела по своим воротам! Впервые он дрогнул уже на четвёртой минуте, когда Джефф Питри хорошенько прицелился и пульнул из правого круга вбрасывания. Защитник «Канадиенс» воспользовался тем, что во время атаки у Короля Хенрика сломалась клюшка, и в момент броска он оказался безоружен. Сразу после пропущенной шайбы голкипер «Рейнджерс» нервно отправился на лавку за новым инвентарём. Когда Пол Байрон снова вывел хозяев вперёд, Лундквист уже не мог сетовать на проблемы с амуницией. На этот раз вратарю нью-йоркцев помешал собственный же игрок — Матс Цукарелло.

Впрочем, норвежский форвард «Рейнджерс» сполна исправился. Если в первом периоде он перерыл видимость своему вратарю, то во втором — огорчил чужого. Бросок Цукарелло впервые вывел гостей вперёд. До самой концовки подопечные Алена Виньо вели в счёте, будучи в шаге от того, чтобы увезти с «Белл-центра» два победы. Быть может, всё так бы и закончилось, не будь в рукаве у Клода Жульена такого козыря, как Александр Радулов. Российский форвард «Канадиенс», который в этот вечер нанёс шесть бросков по воротам Лундквиста (больше только у Галлахера и Пачьоретти), перевернул игру с ног на голову и подарил Монреалю надежду. Для начала он выдал блестящий пас на Томаша Плеканеца, который спас хозяев от поражения за 18 секунд до сирены.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Every. Second. Counts.<br><br>The Bell Centre is ROCKIN'. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/ouFOs3Jr6f">pic.twitter.com/ouFOs3Jr6f</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/853063755051270145">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Радулов нашёл передачей Плеканеца, когда тот честно дежурил на пятаке. Чех всё сделал просто, но предельно эффективно, просто подставив клюшку. Но настоящий урок, как надо играть против Лундквиста и обороны «Рейнджерс» припадал сам 47-й номер «Монреаля». Радулов, много говоривший о том, как важно играть на пятачке, устроил мастер-класс. На предпоследней минуте первого овертайма он буквально впился в шайбу и яростно закопал её в ворота. Кажется, в этот момент Александру было совершенно всё равно, сколько человек вокруг него и по каким частям тела его в этот момент бьют. Радулов собственноручно вытащил «Монреаль» из трясины, сравняв счёт в серии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/CanadiensMTL">@CanadiensMTL</a> and <a href="https://twitter.com/RADUL22">@RADUL22</a> are just a perfect fit. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/1JntXFuQgR">pic.twitter.com/1JntXFuQgR</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/853076804592119808">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Сент-Луису» для победы не понадобились голы Тарасенко

Удивительное дело. «Сент-Луис» после двух гостевых матчей с «Миннесотой» ведёт в серии 2−0, а на счету Владимир Тарасенко нет ни одной шайбы. И это притом, что в минувшем регулярном чемпионате, благо «музыканты» и «дикари» играют в одном дивизионе, сибиряк наколотил три шайбы. В первом матче серии Тарасенко отметился голевой передачей, а на этот раз и вовсе остался без очков. Но вряд ли у кого-то повернётся язык сказать, что Владимир проваливается. Нет, он всё так же активен и чаще, чем подавляющее большинство форвардов «Блюз» угрожает воротам, но на табло появляются совсем другие фамилии. Лучший снайпер «Сент-Луиса» немного ушёл в тень, что нисколько не пошло команде во вред.

Вряд ли кто-то ждал от серии «Миннесота» — «Сент-Луис» искромётного хоккея. Матчи в Сент-Поле подтверждают тезис о том, что это, прежде всего, тактическое противостояние. И в этом не самом зрелищном стиле Майк Йео пока переигрывает свою бывшую команду. «Блюз» снова хватило двух шайб, чтобы добиться успеха. Главная неожиданность — это результативность защитника Джоэла Эдмундсона, забивающего второй матч подряд. Джейк Аллен, отразивший 23 броска, пропустил только в меньшинстве, а победная шайба оказалась на счету Джейдена Шварца, который нанёс филигранный бросок в концовке третьего периода. «Сент-Луис», вылетевший от «Миннесоты» два года назад, едет домой с огромным преимуществом.