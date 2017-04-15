Кросби забросил 50-ю шайбу в плей-офф за карьеру
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби открыл счет во втором матче серии первого раунда
плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (4:1).
На девятой минуте первого периода 29-летний канадец отправил шайбу в ворота Сергея Бобровского после передач форвардов Джейка Гюнцеля и Конора Шири.
Этот гол стал для Кросби первым в нынешнем розыгрыше и 50-м за карьеру в
Всего же в 126 матчах в
Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 2−0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».
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