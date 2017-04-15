Кросби забросил 50-ю шайбу в плей-офф за карьеру

На девятой минуте первого периода 29-летний канадец отправил шайбу в ворота Сергея Бобровского после передач форвардов Джейка Гюнцеля и Конора Шири.

Этот гол стал для Кросби первым в нынешнем розыгрыше и 50-м за карьеру в плей-офф. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории клуба после Марио Лемье (76) и Яромира Ягра (65).

Всего же в 126 матчах в плей-офф за карьеру форвард набрал 140 (50+90) очков.

Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 2−0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».