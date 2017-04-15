Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29437673/
15 апреля 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Кросби забросил 50-ю шайбу в плей-офф за карьеру

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби открыл счет во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (4:1).

На девятой минуте первого периода 29-летний канадец отправил шайбу в ворота Сергея Бобровского после передач форвардов Джейка Гюнцеля и Конора Шири.

Этот гол стал для Кросби первым в нынешнем розыгрыше и 50-м за карьеру в плей-офф. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории клуба после Марио Лемье (76) и Яромира Ягра (65).

Всего же в 126 матчах в плей-офф за карьеру форвард набрал 140 (50+90) очков.

Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 2−0. Третий матч пройдет 16 апреля на льду «Коламбуса».

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)