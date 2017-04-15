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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29437669/
15 апреля 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Салливан: Гюнтцель, Кросби и Шири принимали правильные решения

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после победы во втором матче первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4:1) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

Пингвинз" повели в серии со счетом 2−0.

— Гюнтцель, Кросби и Шири — отличные игроки, — приводит официальный сайт лиги слова Салливана. — Они провели хорошую игру, оказывались в нужном месте и принимали правильные решения. Против таких хоккеистов сложно обороняться.

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