Майк Салливан: Гюнтцель, Кросби и Шири принимали правильные решения
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после победы во втором матче первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4:1) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.
Пингвинз" повели в серии со счетом 2−0.
— Гюнтцель, Кросби и Шири — отличные игроки, — приводит официальный сайт лиги слова Салливана. — Они провели хорошую игру, оказывались в нужном месте и принимали правильные решения. Против таких хоккеистов сложно обороняться.
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