Марк-Андре Флери: Чувствовал себя более спокойно, чем в прошлой игре с «Коламбусом»
Вратарь «Питтсбурга»
Марк-Андре Флери после победы во втором матче первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4:1) заявил, что чувствовал себя спокойно.
«Пингвинз» повели в серии со счетом 2−0.
— Сегодня я чувствовал себя более комфортно и спокойно, чем в прошлой игре, — приводит официальный сайт НХЛ слова Флери. — Приятно, когда тебя поддерживает домашняя публика.
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