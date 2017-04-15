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15 апреля 2017, 10:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Марк-Андре Флери: Чувствовал себя более спокойно, чем в прошлой игре с «Коламбусом»

Вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери после победы во втором матче первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4:1) заявил, что чувствовал себя спокойно.

«Пингвинз» повели в серии со счетом 2−0.

— Сегодня я чувствовал себя более комфортно и спокойно, чем в прошлой игре, — приводит официальный сайт НХЛ слова Флери. — Приятно, когда тебя поддерживает домашняя публика.

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