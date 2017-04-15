Сидни Кросби: «Питтсбург» лучше справился с выполнением задач
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подчеркнул, что его команде удалось выполнить поставленные задачи в матче 1/8 финала
плей-офф НХЛ против «Коламбуса» (4:1).
«Пингвинз» ведет в серии 2−0.
— Все сводится к выполнению задачи, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Если она выполняется, и ты делаешь короткий пас или длинный пас или проходишь соперника, то появляется шанс. Думаю, наша команда справилась с этим лучше.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter