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15 апреля 2017, 10:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Сидни Кросби: «Питтсбург» лучше справился с выполнением задач

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подчеркнул, что его команде удалось выполнить поставленные задачи в матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

«Пингвинз» ведет в серии 2−0.

— Все сводится к выполнению задачи, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Если она выполняется, и ты делаешь короткий пас или длинный пас или проходишь соперника, то появляется шанс. Думаю, наша команда справилась с этим лучше.

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