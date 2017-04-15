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15 апреля 2017, 10:46 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 лет

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома обыграл «Сан- Хосе» со счетом 2:0 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Зак Кэссиан (21-я минута) и Коннор Макдэвид (51). Оба игрока отличились в меньшинстве.

«Эдмонтон» выиграл первый матч розыгрыша Кубка Стэнли за 11 лет. Последняя победа была одержана 23 апреля 2006 года в гостевой встрече первого раунда плей-офф с «Детройтом» (4:2). В том сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Каролине». После «Ойлерз» десять лет не могли попасть в плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1−1. Третья игра серии пройдет в ночь на понедельник на площадке «Сан-Хосе».

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