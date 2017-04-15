«Эдмонтон» одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 лет
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома обыграл «Сан- Хосе» со счетом 2:0 во втором матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Зак Кэссиан (21-я минута) и Коннор Макдэвид (51). Оба игрока отличились в меньшинстве.
«Эдмонтон» выиграл первый матч розыгрыша Кубка Стэнли за 11 лет. Последняя победа была одержана 23 апреля 2006 года в гостевой встрече первого раунда
«Эдмонтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1−1. Третья игра серии пройдет в ночь на понедельник на площадке «Сан-Хосе».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter