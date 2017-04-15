Александр Радулов: Рад, что мы смогли победить «Рейнджерс», но еще ничего не решено

Россиянин в сегодняшнем матче забил победный гол в овертайме, а также сделал две результативные передачи.

— Я счастлив, что мы победили здесь, перед своими фанатами, — приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. — Рад, что смогли сравнять счет в серии. Но ничего еще не решено, теперь предстоит борьба на их площадке. Мы должны играть так, как делали это в третьем периоде и овертайме. Нужно играть в умный хоккей и больше в чужой зоне.