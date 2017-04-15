Александр Радулов: Рад, что мы смогли победить «Рейнджерс», но еще ничего не решено
Нападающий «Монреаля» Александр Радулов после второго матча 1/8 финала
плей-офф НХЛ против «Рейндежрс» (4:3 ОТ, 1−1) отметил, что его команде предстоит сложная борьба на площадке соперника.
Россиянин в сегодняшнем матче забил победный гол в овертайме, а также сделал две результативные передачи.
— Я счастлив, что мы победили здесь, перед своими фанатами, — приводит
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