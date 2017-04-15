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15 апреля 2017, 10:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Радулов: Рад, что мы смогли победить «Рейнджерс», но еще ничего не решено

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов после второго матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Рейндежрс» (4:3 ОТ, 1−1) отметил, что его команде предстоит сложная борьба на площадке соперника.

Россиянин в сегодняшнем матче забил победный гол в овертайме, а также сделал две результативные передачи.

— Я счастлив, что мы победили здесь, перед своими фанатами, — приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. — Рад, что смогли сравнять счет в серии. Но ничего еще не решено, теперь предстоит борьба на их площадке. Мы должны играть так, как делали это в третьем периоде и овертайме. Нужно играть в умный хоккей и больше в чужой зоне.

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Новости НХЛ

Шайба Радулова в овертайме принесла победу «Монреалю» в матче серии плей-офф с «Рейнджерс»

Шайба Радулова в овертайме принесла победу «Монреалю» в матче серии плей-офф с «Рейнджерс»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в овертайме второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Александр Радулов отдал две голевые передачи и забросил победную шайбу, сравняв счет в серии.
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